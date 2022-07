La plantilla del Valencia necesita una reforma en casi todas sus líneas, especialmente en el centro de la defensa, la medular y las bandas. La prioridad de Gennaro Gattuso pasa por reforzar el medio, pero el club trabaja de forma simultánea porque el resto de refuerzos no dejan de ser obligatorios si se quiere armar un equipo competitivo y de garantías para competir. En esta tesitura, la operación para firmar al defensa central ya está en marcha.

El Valencia ha hecho gestiones con varios centrales y alguna de estas podría estar ya en una fase avanzada, lista para tomar velocidad y convertirse en el segundo fichaje del verano tras Samu Castillejo. Todo esto, no obstante, sigue sujeto a que el club consiga vender futbolistas que alivien su delicada situación en el Fair Play Financiero.

A medida que vaya avanzando la ‘Operación Salida’ aumentarán las opciones del Valencia CF para fichar, lo que no quiere decir que no se esté avanzando en el mercado a expensas de ello y en el caso del central, de hecho, el asunto está más cercano que en las otras parcelas del campo.

La comunicación de Gattuso con Miguel Ángel Corona está siendo constante este verano. El preparador italiano conoce perfectamente la situación en la que se encuentra el club y cuáles son los condicionantes que han de darse para fichar. Ahora mismo está relativamente tranquilo, esperando que se sucedan los acontecimientos aunque sin dejar de presionar para que lleguen al Valencia CF jugadores de su agrado y que ayuden al equipo a ser más competitivo. En la parcela central se ha llevado a la pretemporada dos jugadores del filial (Facu González y Rubén Iranzo) además de Cristhian Mosquera, alumno aventajado de la cantera, sabedor de que es una zona muy delicada del campo y que está cogida con pinzas en cuanto a efectivos fiables.

Después de tomar la decisión de no ejecutar la opción de compra por Omar Alderete, el centro de la defensa ha quedado realmente maltrecho. Ahora mismo la única certeza es que Gabriel Paulista continuará siendo el líder de la retaguardia, aunque su historial de lesiones preocupa, el hispanobrasileño en forma es un zaguero de garantías y continuará en la plantilla. Al margen del ‘5’ hay más dudas.

Diakhaby y Cömert

Mouctar Diakhaby sería su pareja en el eje de la defensa con la plantilla actual, pero su continuidad no esta garantizada. El francés viene de una temporada en la que se ha resarcido de unos años muy complicados para él y acabó rindiendo a un gran nivel, pero el hecho de que solamente le quede un año de contrato genera mucha incertidumbre. Si el Valencia quiere que se quede debería renovar su contrato, ya que por edad, progresión y cartel en el mercado, no tendría sentido dejarle marchar libre el próximo verano y en esta tesitura contractual parece difícil que llegue una oferta que no sea a la baja para ficharle.

En el caso de Eray Cömert su rendimiento genera más dudas. Llegó en enero procedente del Basilea y en sus primeros seis meses no logró adaptarse, cometiendo errores que le dejaron muy señalado. En principio es uno más de la plantilla, pero no se le ve como titular.

Tampoco a Mosquera, al que sí se ve como un valor importante para la rotación que dará este año el salto definitivo al primer equipo a sus 18 años. En este contexto, el Valencia necesita fichar un central de nivel como mínimo y dos en caso de que haya alguna salida. Están en ello.