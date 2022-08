Gennaro Gattuso abordó muchos temas en la rueda de prensa previa al estreno del Valencia CF en LaLiga ante el Girona. Uno de ellos fue el de la situación de Maxi Gómez, tanto física tras sus molestias en los últimos días, como mental por los insistentes rumores de traspaso este verano.

"Me gusta que el jugador esté al 100% al nivel físico y mental. Seguramente no está al nivel físico porque no se ha entrenado dos semanas con nosotros... esos días que han entrenado han ido con gran intensidad”, explicó el preparador italiano sobre el delantero uruguayo de cara a este primer duelo oficial ante el Girona en Mestalla.

“Mañana veremos si está bien, hoy tenía un poco de molestia en su problema. Mañana hablaremos con él y con el doctor, a ver si puede jugar”, prosiguió Gattuso, consciente de que la situación de Maxi Gómez en el equipo no es sencilla.

No obstante, quiso matizar que “soy un entrenador, no un psicólogo”. “Yo lo veo entrenar bien, normalmente si tienes una molestia no estás mentalmente fuerte. Él es jugador del Valencia CF. Tenemos la obligación de hacerle rendir al máximo", concluyó sobre este tema el entrenador valencianista.