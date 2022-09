"Ojalá mi renovación se pueda anunciar pronto"

Hugo Guillamón atendió a SUPER en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y habló de los temas de actualidad de Valencia y la Selección. No te pierdas la entrevista:

Ya eres casi habitual aquí...

Bueno, llevo dos y espero que sean muchas más.

¿Te esperabas esta convocatoria?

No la esperaba. Sabía que había posibilidades pero nunca sabes si te va a llamar o no hasta que no da la lista.

Esta es más importante porque es previa al Mundial.

Sí, es una convocatoria especial porque es la última, pero cuenta igual que todas. Son dos partidos muy importantes de la la Nations League. Para el Mundial queda un mes y nos estamos centrando en estos dos partidos que nos van a servir para prepararnos, mejorar y sobre todo para clasificarnos para la final four.

¿Qué recuerdos tienes de los mundiales?

Bueno, yo el primer recuerdo que tengo casi que es el año que ganó España. El de 2006 me pilló muy joven. Vivir esa experiencia desde fuera fue muy especial y si ahora tienes la oportunidad de vivirla desde dentro pues será mucho más aún.

En la Selección vienes como central, ¿cómo llevas el cambio?

Yo me intento adaptar. Es cierto que llevaba tiempo sin jugar de central pero es la posición en la que he jugado toda mi vida. Ahora sí que estoy más de medio centro en el club, pero me adapto y estoy cómodo con el estilo de la Selección y es fácil para mí con los compañeros.

Dijo Luis Enrique en tu debut que parecía que llevabas muchos años en la Selección.

Es cómodo para mí jugar en la Selección. Me gusta mucho el estilo y creo que encajo bien con el estilo que quiere proponer la Absoluta y las inferiores. Me siendo cómodo.

Conoces a la mayoría de los jugadores de la inferiores.

Si, por suerte es una plantilla muy joven que conozco a la mayoría, y también he jugado contra ellos en LaLiga. Creo que hay un buen grupo que se está reforzando en cada convocatoria y creo que eso es importante también.

¿Es importante también sentir la confianza del seleccionador?

Sí, a cualquier jugador le gusta que su entrenador le de confianza y le ayude. En ese sentido el míster es cercano con nosotros y nos exige porque sabe el nivel que podemos y debemos dar como representantes de España y creo que el equipo está mejorando.

Para confianza la de Gattuso, ¿qué tal el italiano?

Bien, desde el primer día se vio que entró bien en el club, con la afición... es un referente, todos lo conocemos por lo que ha sido como jugador y creo que nos está ayudando mucho al equipo. Nos ha dado un ‘plus’ de motivación y de ambición, él sabe que somos una plantilla joven pero a su vez podemos dar un nivel alto y eso es lo que estamos intentando hacer.

¿Qué es lo que más te ha marcado de todo lo que te ha dicho y te ha enseñado?

Desde el primer día ya me ha aconsejado mucho. Jugamos en la misma posición y es un referente, ya no solo para mí, sino para todos. Todos le escuchamos mucho y sabemos que nos va a aportar muchas cosas. En mi caso pues aprender mucho de él y todo lo que me diga intentar hacerlo. Seguro que así nos irá bien.

¿Qué te pide dentro del campo? Porque tu eres un poco el equilibrio, tienes que defender pero también iniciar el juego.

Sí, exacto, creo que esa es la definición. Llevar el manejo del equipo, llevar el ritmo y el control del partido, estar atento a dar equilibrio, manejar los tiempos del partido y sobre todo que el equipo tenga un orden y no se vuelva loco.

¿Estás disfrutando con esta propuesta valiente que tiene de jugar a fútbol?

Sí, creo que nos está viniendo bien, es verdad que tomamos riesgos a veces pero el equipo es valiente, tiene una idea clara de lo que quiere jugar y creo que nos está saliendo bien.

Eres el jefe del medio campo con 22 años, ¿cómo se lleva eso?

Bueno, yo intento hacerlo lo mejor que puedo, al final siempre me ha gustado mandar y controlar un poco el partido y el manejo de lo que es el juego. Ahora con el míster, que me está dando confianza y refuerza las cosas que hago bien, pues mas aún.

¿Te gusta coger esa responsabilidad que cada día vas cogiendo?

Sí, siempre lo he llevado de forma muy natural el tener esa responsabilidad de que no te pesen los galones. Es importante tener jugadores así en el equipo y eso es lo que intentamos, ayudar en lo que sea al equipo.

El brazalete de capitán ya lo has llevado, imagino que es un orgullo sentirse uno de los pesos pesados pese a tu juventud.

Exacto. Llevar el brazalete fue algo muy especial, en Mestalla, en el primer partido de liga, que además se puso complicado y tuvimos que pelear mucho para sacar los tres puntos. Fue algo muy bonito y que seguro no voy a olvidar.

Pregunta del millón, ¿de dónde sacas esa sangre fría?

No lo sé. Siempre desde pequeño ya me lo han dicho que tenía la sangre de horchata y bueno así soy, lo que se ve dentro del campo también lo soy fuera.

Parejo parecía que no corría y al final es el que más corría de todos.

Sí sí, Parejo hacía muchos kilómetros.

¿Hasta dónde puede llegar el equipo, Hugo?

Bueno, queda mucho aún. Llevamos seis partidos pero las sensaciones son buenas, sobre todo en casa, fuera aún tenemos que mejorar, pero se nota que el equipo tiene ganas, ambición y una idea clara. Cada partido intentamos ir a por él, salir a dominar y a tener el control del partido. El objetivo es siempre salir a ganar.

El equipo es muy joven. Eso a veces es una ventaja, pero también puede pasar factura, ¿no?

Sí, es verdad que es un equipo joven. También tenemos algún veterano que nos ayuda mucho pero lo importante son las ganas que tenemos. El equipo ha pasado momentos duros estos años en los que no nos han salido las cosas y, aunque seamos jóvenes, yo llevo varias temporadas, Yunus lleva varias temporadas. La gente va cogiendo más peso y creo que este año la ambición y las ganas que tenemos de hacer un buen año es lo que va a marcar la diferencia.

Uno de los jugadores contrastados que ha venido es Cavani, ¿cómo lo has visto?, ¿qué te ha sorprendido de él?

Bien. Es un chico muy cercano, muy normal. Sabemos todos el jugador que es y lo que nos va ayudar, pero lo que destacaría es su cercanía y su amabilidad. Ha entrado bien en el equipo.

Pregunta obligada: ¿qué falta para que se anuncie tu renovación?

No lo sé, la verdad. Ojalá que se pueda anunciar pronto, pero eso es cosa del club y de mis agentes, que están en ello y ojalá se pueda dar pronto.

¿Has dejado de escuchar a algún equipo este verano?

Sí, al final ellos lo sabían. El Valencia es una prioridad para mí, es el club que me lo ha dado todo, en el que he crecido y en el que soy feliz. Es un club muy importante, de los mejores de España y no hay mejor sitio para crecer.

Sonó el Athletic, pero tú siempre lo tuviste claro.

Sí, al final son cosas que se hablan pero, más allá de eso, yo lo dejé en manos de mis agentes, que ellos se encargan de temas de contratos y todo eso. Yo les dije que yo quería centrarme en el fútbol, que quería jugar y no me importó nada más que eso.

¿Cómo viviste la salida de Soler? ¿Te sientes en la obligación de ocupar ese rol de importancia que tenia él?

Fue difícil. En los últimos días, yo pensaba que ser quedaría al final pero bueno son cosas que pasan en el futbol. Tuvo que salir y ahora pues todo lo bueno que nos ha aportado habrá que compensarlo. Sin duda hay gente que tenemos que dar un paso adelante.

Ahora hay renovaciones pendientes. Falta la de Gayà, también la de Jaume que está muy encarrilada, prácticamente hecha. Imagino que tú tienes ganas de que continúen.

Exacto. Son jugadores muy importantes para nosotros y para el club. El tener ese sentimiento de pertenencia de los valencianos es muy importante, y ojalá ellos lo arreglen pronto y se puedan quedar con nosotros.

Hablando de valencianos, sois varios aquí en la Selección.

Sí, además estamos casi todos juntos en el vestuario, sentados uno al lado del otro como coincidencia. Eso es bueno para la Comunitat, que haya mucha gente de la tierra aquí en la Selección.

Uno de ellos es muy especial. Ferran, que es como un hermano para ti.

Sí sí, ya hacía tiempo que no le veía y estoy muy contento de volver a reencontrarme con él.