La selección española más valenciana de la historia jugará la Final Four de la UEFA Nations League en el verano de 2023. España tumbó a Portugal en el Estadio Municipal de Braga con gol de Álvaro Morata en el minuto 88 y se alzó merecidamente con el liderato del grupo con los valencianistas José Luis Gayà y Hugo Guillamón y con los valencianos Carlos Soler, Ferran Torres y Pau Torres en el once titular. Fue una gesta ‘made in Valencia’.

Luis Enrique no se equivocó cuando confió en Gayà a pesar de su inactividad. El capitán volvió al once titular de la Roja y lo hizo con exhibición. El de Pedreguer zanjó el debate nacional del lateral izquierdo con una actuación sobresaliente a nivel ofensivo y defensivo. El único debate posible es si José tiene que ser titular en el Mundial de Catar. Cualquier otra cosa es no conocer a Lucho. El ‘14’ fue decisivo salvando in extremis un mano a mano de Cristiano Ronaldo con empate a cero, no permitió la mejor versión de Joao Cancelo, ayudó en la salida de balón, forzó una tarjeta amarilla por manotazo de Bernardo Silva y se descolgó con varios centros peligrosos atrás a Morata y Soler. Gayà es garantía de éxito. Con el de anoche ya son 18 partidos sin conocer la derrota en la absoluta: 13 victorias y 5 empates. Como para dudar de él.

También dio un paso adelante Hugo Guillamón. El de l’Eliana fue titular junto a Pau Torres y demostró que está por delante de Diego Llorente para ser el cuarto central de la Roja en el Mundial. El valencianista cumplió en el centro de la defensa y fue muy protagonista en la salida de balón (72% de posesión en la primera parte). Si Hugo solo jugó 45 anoche en Braga fue porque vio una rigurosa amarilla por falta a Cristiano que le penalizó en exceso. Hugo sale muy reforzado de esta última ventana internacional previa al Mundial de catar. Laporte, Eric García y Pau son fijos para Catar y, visto lo visto en Braga, ahora mismo el cuarto es Guillamón por delante de Llorente (cero minutos contra Suiza y Portugal) y de un Iñigo Martínez que no fue citado y que no atraviesa su mejor momento. Sergio Ramos no cuenta para Luis Enrique y más después de lo de anoche.