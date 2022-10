Son varias las renovaciones en las que el Valencia CF trabaja y ha estado trabajando en los últimos meses. Sin embargo, la de Toni Lato no avanza de momento y cada día que pasa se convierte en un problema mayor para el club. Sobre todo porque el canterano tiene pretendientes. Según ha conocido SUPER, Ajax y Bolonia pujarán por él para llevárselo gratis al final de temporada.

Gennaro Gattuso fue muy claro a la hora de hablar de Lato, aunque recalcó que las renovaciones no entran dentro de sus competencias como entrenador: “Sabéis ya cómo pienso de Toni. En este momento tenemos tres jugadores en esta posición. Esto es un problema del club, no mi problema”. En cualquier caso, reiteró que está más que satisfecho con el futbolista de La Pobla y que el club conoce de sobra lo que el míster desea: “Yo estoy muy contento de cómo se está entrenando, de que siempre trabaje a full, otros años se lesionaba, ahora no. El club debe decidir, pero el club sabe lo que yo pienso de todo. Esto es la verdad”.

Gattuso y el director deportivo

El técnico no quiso dedicar más tiempo a las renovaciones e incluso instó a organizar una rueda de prensa con el Director Deportivo para tratar esos temas. “Yo no puedo siempre hablar de las renovaciones, yo debo hablar de fútbol aquí. Yo no soy el director deportivo. Yo he dicho que el club ya sabe lo que pienso de Lato. Tenemos un director deportivo, organizad una rueda de prensa con él y hablad sobre Lato. Yo cuando hablo con el club, el club ya sabe lo que pienso de la plantilla. Es difícil así. Yo trabajo en el campo. Es mi responsabilidad”, concluyó.