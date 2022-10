No hay excusas. El Valencia perdió contra el Mallorca tras una nefasta segunda mitad. El equipo de Gattuso se vio superado durante el último tramo del partido, conforme llegaron "las dificultades", y desperdició una oportunidad de oro de engancharse a la zona noble de la tabla antes de que lleguen las curvas del calendario (Barça, Real Sociedad y Betis antes del Mundial).

Sea como sea, los protagonistas del encuentro coinciden en que hubo un punto de inflexión, el riguroso penalti de Nico sobre Ndiaye que supuso el 1-1, obra de Muriqi. Sánchez Martínez tomó una decisión muy discutida con Mestalla y que, tras el análisis, no queda exenta de polémica. En primer lugar por la forma de pitarlo del propio colegiado: tardó varios segundos -él no lo vio y fue avisado por el pinganillo- y no lo consultó con el VAR. Y en segundo lugar, por la propia interpretación, que no fue suya sino del juez de línea.

Se trata de una decisión muy rigurosa, de esas en las que más allá del reglamento está la interpretación del colegiado. En la acción concreta entró en juego la valoración del juez de línea y al tratarse de una acción interpretable-y no de un posible error claro y manifiesto- el colegiado no fue llamado al VAR para consultarlo.

La realidad es que, pese a que no fue llamado el colegiado a supervisar la falta, Medié Jiménez sí revisó. En la sala del VAR se estudió la jugada y se entendió que no se podía llamar al árbitro sobre el verde. Ahora bien, en las imágenes que analizó Medié se aprecia una toma en la que no hay contacto.

La opinión de Gattuso y la de Javier Aguirre

La opinión de los técnicos fue contraria. Casualmente Gattuso decidió no entrar, asegurando que "si el árbitro y las cuatro personas del VAR lo han visto así, pues ya está". Pero Javier Aguirre, con un análisis algo más pausado, expresó su incredulidad con la decisión que esta vez le había beneficiado.

"El VAR hace justicia y no vi ese protocolo de acudir a revisarlo, no sé por qué, porque cabía la posibilidad", expresó el preparador del Mallorca.