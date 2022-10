La venta de la mayoría del paquete accionarial por parte de la Fundación VCF a Meriton Holdings está de aniversario. Hoy se cumplen 8 años desde que se estampó la firma en el contrato de compraventa y de que Peter Lim pasase a ser máximo accionista del club a todos los efectos.

Aquel día se puso punto y final a un proceso de venta opaco en el que los dirigentes de Valencia y Fundación se postularon abiertamente favorables a la llegada del singapurense, exponiendo una larga lista de compromisos que ha envejecido verdaderamente mal, ya que casi una década después no se ha cumplido con la inmensa mayoría.

El punto álgido de teatralidad del proceso de venta llegó con la 'Asamblea' que Aurelio Martínez y Amadeo Salvo se inventaron en Mestalla con cartulinas verdes y rojas en el asiento. Antes de 'votar', ambos expusieron las lindezas de la opción Lim. Entre ellas, se explicó que la deuda del club en el quinto año de Meriton sería de 28 millones -ahora es inmensamente más elevada que esa cifra-, que el estadio estaría para el día del Centenario -no se ha metido ni una grúa a trabajar todavía- o que continuaría Juan Antonio Pizzi al frente del equipo -el argentino fue destituido antes incluso de firmar el contrato de compraventa porque Lim quería a Nuno-.

Por no hablar de las promesas deportivas de jugar Champions de forma habitual -ya van tres años seguidos fuera- o no vender a las estrellas del equipo a no ser que los rivales pagasen la cláusula. Desde entonces Otamendi, Parejo, Rodrigo, Ferran Torres, Carlos Soler o Gonçalo Guedes han hecho las maletas para marcharse de la entidad.