Samuel Lino ha encontrado sus sitio en València. El jugador portugués es indiscutible en el once de Gattuso y, aunque las cifras no terminan de respaldar sus actuaciones hasta el momento, se ha erigido como una de las máximas estrellas de este joven Valencia. En cualquier caso y si nada cambia, el joven extremo hará las maletas para regresar al Atlético de Madrid una vez finalice el curso, pues en verano aterrizó en València a modo de préstamo.

Lino explicó que en estos momentos está completamente centrado en el Valencia CF y que prefiere no pensar en lo que pasará una vez concluya la campaña: "Quiero jugar en el Valencia hasta final de temporada. Yo ahora pienso en el Valencia, del futuro ya hablaremos después". Eso sí, explicó que "nadie ha hablado conmigo sobre esto porque la temporada empezó hace poco".

El futbolista luso tiene contrato con el Atlético de Madrid, pero demostró que tiene los cinco sentidos puestos en rendir al máximo con la elástica blanquinegra: "Estoy enfocado en el presente, aquí en el Valencia. Tengo contrato con el Atlético pero mi corazón solo piensa en el Valencia, en jugar. En el Atlético ya pensaremos después, quiero estar concentrado y hacer una buena temporada".

Simeone no ha hablado con Lino

Su inicio de temporada no ha pasado desapercibido. Sin embargo, expresó que Gattuso prefiere mantener los pies de los jugadores en la tierra para que sigan trabajando: "El míster no es mucho de hacer elogios a jugadores porque quiere que sigas trabajando. Habla de cómo jugamos y hacemos las cosas en los partidos. Siempre está hablando y motivando para hacernos mejores, eso me ha ayudado mucho". También reveló que Simeone, de momento, no ha contactado con él: "Con Simeone, me despedí de él y seguimos cada uno sus caminos".