Bryan Gil aseguró que su fichaje frustrado por el Valencia ya es "pasado" y que ahora solo está centrado en el presente, sin pensar en lo que pueda pasar en el próximo mercado invernal. El español disputó la recta final del partido de Liga de Campeones que Tottenham y Sporting de Portugal empataron este miércoles y atendió a EFE en la zona mixta del estadio londinense.

"Era el gol que nos daba la clasificación...", dijo Gil recordando el gol anulado a Harry Kane en el minuto 96 de encuentro. "Tras cinco minutos revisando el VAR, que nos lo anulen... Es increíble, pero confiemos en la decisión que han tomado aunque no estemos de acuerdo".

Gil aún no ha disputado ningún minuto en la Premier League esta campaña, pero sí ha tenido minutos en tres de los cinco encuentros de Champions. "Yo estoy trabajando para dar mi mejor nivel, para hacerlo bien cuando me toque. Es la motivación que tengo, mejorar cada día y aportar lo máximo posible. En Inglaterra es un estilo de juego diferente al de la Liga, más físico, más de ida y vuelta y creo que me pone a prueba a mí, con otras situaciones, otro juego. Creo que estoy mejorando".

Su falta de minutos la temporada pasada terminaron con su salida como cedido al Valencia, donde sí gozó de más continuidad. El club español trató de hacerse con sus servicios al final del pasado mercado veraniego, pero el acuerdo colapsó en los últimos minutos de la ventana de incorporaciones. "Es algo que ya ha pasado. Ahora tengo que concentrarme en donde estoy. En mi club, el Tottenham, dar lo mejor posible aquí y olvidarme de algo que ya ha pasado".

Pese a esto, el internacional sub-21 podría recibir ofertas en el próximo mercado invernal, de cara a tener más minutos en la segunda parte de la campaña. "Estoy centrado en el presente. No pienso en el futuro. Estoy centrado en mejorar y jugar lo máximo posible", dijo el gaditano.