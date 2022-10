La sanción que José Luis Gayà recibió la temporada pasada por sus palabras dirigidas al colegiado tras un Valencia-Osasuna no ha servido para que cesen las quejas hacia el equipo arbitral. "Ha visto un penalti y no ha querido pitarlo", fueron las palabras exactas del capitán valencianista. Desde entonces, una larga lista de jugadores, entrenadores e incluso directivos han cuestionado la decisión del árbitro en determinados partidos. Eso sí, todos ellos, a diferencia de Gayà, salieron impunes.

El último en alzar la voz ha sido el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti. Tras el empate a uno frente al Girona en el Bernabéu, el italiano señaló en rueda de prensa que el colegiado se había "inventado" el penalti que permitió el empate catalán. Una acusación directa a Melero López. Me sorprende el penalti, que ha llegado en un momento importante del partido, estaba encarrilado, aunque nos costó mucho. Tras esta situación, tenemos dos puntos menos en la tabla», añadió.

Las palabras de Ancelotti no han pasado desapercibidas en el Departamento de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que emitió una denuncia al Comité de Competición. Ahora está por ver si dicha demanda coge forma y concluye en una sanción al entrenador del Real Madrid o, tal como ha ocurrido en los últimos precedentes desde el ‘caso Gayà’, muere sin castigo alguno. La pelota está ahora en el tejado del Comité de Competición, que debe analizar si la queja de Ancelotti es merecedora o no de sanción. Lo que seguro entra en juego ahora es el barómetro que utilizó Competición para juzgar a Gayà. El ‘perdón’ a Ancelotti confirmaría la injusticia y la persecución hacia José Luis Gayà y el Valencia CF.

Doble vara de medir

Desde el inicio de esta misma temporada ha quedado demostrado que el Comité de Competición juzgó a Gayà con una dureza que no ha mantenido desde entonces. "No he visto la imparcialidad que se le presupone a los árbitros", afirmó Quique Sánchez Flores después de un gol anulado a Enes Ünal en la derrota ante el Girona. Jugadores como Kang In Lee o Aihen Muñoz también desafiaron el poder sancionador del Comité de Competición. "Espero que sea justo con todos, porque no sé si lo está siendo", dijo el surcoreano tras un partido en el que Betis lanzó dos penaltis frente al Mallorca. "Si hubiese sido al revés, no sé qué hubiera pasado...", señaló el lateral de la Real tras una expulsión perdonada a Dembelé.

¿A la espera de sanción?

El agravio se ha ido haciendo más grande con el paso de las jornadas. El caso de Ancelotti es solo un caso más que, sin duda, no será el último. Lo que está claro es que las palabras del italiano son completamente comparables a las que en su día pronunció el capitán. Por lo que se debería esperar una sanción de similar magnitud si se utiliza el ‘barómetro Gayà’.