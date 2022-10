Carlos Soler completó su primera semana 'perfecta' desde que llegó al PSG. Redondeó la goleada del cuadro parisino al Macabi Haifa y, días más tarde, fue clave en la victoria de su equipo en liga frente al Troyes con un gol y un penalti provocado. En unas declaraciones recogidas por 'Radioestadio', el exjugador del Valencia reconoció que "es verdad que desde que llegué no he disfrutado de muchos minutos. Sabía que era complicado porque venía a un club enorme con jugadores enormes, con muchísima calidad, también llegué a final de mercado y tenía que adaptarme. Ahora me siento bien, esta semana ha sido muy especial para mí, debutar como titular es especial, jugar delante de la afición y pues dos goles en dos partidos, la verdad es que estoy feliz por las victorias y el nivel".

También fue preguntado por la posibilidad de jugar el Mundial de Catar. Carlos Soler es uno de los pilares de Luis Enrique y estará en la lista definitiva salvo sorpresa. "Es muy especial, no he jugado nunca un Mundial y poder representar a mi país es lo mas grande que puede sentir un futbolista, intento hacerlo lo mejor posible para intentar ayudar a mi club y luego poder estar en esa lista", explicó. Tras enfrentarse a Neymar y Messi durante varios años en LaLiga, el canterano del Valencia aseguró que "es un placer jugar con los mejores del mundo, los he sufrido en el Barça y ahora son compañeros y estoy feliz de jugar con ellos igual que con todo este club y esta afición".