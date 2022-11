Gennaro Gatusso ha organizado una cena de equipo esta semana. El entrenador del Valencia convocó a toda la plantilla el lunes por la noche para cenar en un restaurante de la ciudad. La cita fue muy especial porque el italiano también quiso que asistieran las parejas de los futbolistas. Y así fue. Según ha podido saber SUPER, los técnicos y los jugadores del equipo se reunieron, acompañados por sus mujeres y sus novias, para pasar un rato distendido lejos de la rutina del fútbol y, sobre todo, hacer piña en este momento difícil de la temporada.

El entrenador tiene claro que la única forma para salir de esta mala racha de resultados (2 puntos sobre los 12 últimos en LaLiga) es trabajar, apoyarse unos a otros y estar más juntos que nunca. Y eso es lo que hizo Rino. El calabrés juntó a todos en un ambiente extradeportivo para estrechar lazos y unir fuerzas antes de los trascendentales partidos contra la Real Sociedad y el Betis. El objetivo de la conjura es marcharse al parón del Mundial con buen sabor de boca y con los máximos puntos posibles.

Gattuso cuidó todos los detalles y también quiso que estuviera en la cena Jaume Domènech. A pesar de los problemas de movilidad que todavía arrastra como consecuencia de la operación de rodilla (aún anda con muletas), el portero también acudió a la cena para aportar su granito de arena y ayudar al grupo con su ánimo y energía vital. Los capitanes (José Luis Gayà, el propio Jaume, Gabriel Paulista, Toni Lato y Hugo Guillamón) son los primeros que están tirando del carro y ayudando a Gattuso para salir de este bache de resultados negativos y recuperar la mejor versión competitiva de la temporada.

Mala dinámica de resultados

El vestuario está preocupado porque no gana desde el partido de El Sadar del 7 de noviembre (derrotas contra el Barcelona y el Mallorca y empates ante Sevilla y Elche), pero la sensación es que el equipo demostró el sábado que ha aprendido de los errores y que está muy vivo. Al final del partido, Gattuso valoró el esfuerzo de sus jugadores y destacó que "cuando juegas contra equipos como el Barcelona tienes que aguantar 96 minutos". "Tengo que felicitar al equipo que ha tenido una gran actitud y una gran mentalidad. Tenemos que trabajar, hablar poco y trabajar muchos. Tenemos que seguir con el estilo para que lleguen los resultados", dijo. Una semana después, el equipo afronta los dos partidos pre-Mundial contra la Real y el Betis con ganas de cambiar la dinámica y no descolgarse de los puestos de arriba siendo fiel a sus señas de identidad y estando más juntos que nunca. Como en la cena del lunes.

"Líder" Gattuso

El Director Deportivo del Valencia Miguel Ángel Corona dio valor este viernes a la figura de Gattuso en el evento ‘LaLiga Clubs Meeting’. "Es un hombre con experiencia, carácter y mentalidad ganadora, capaz de hacernos llegar a donde queremos. Estamos cambiando el estilo de juego y la mentalidad. Para él, empatar no es una opción". La insistencia de Rino en la mentalidad ha calado en Corona: "Tenemos un equipo que es el más joven de LaLiga y Gattuso es clave para trabajar con estos chicos. El objetivo es desarrollar esa mentalidad para ser sostenibles económicamente y crecer, cambiando a través de lo que pasa en el terreno de juego". En cuanto a lo que va de temporada, Corona señala que ha sido "un gran comienzo de competición" y pone el foco en la comunión con el valencianismo: "Estamos intentando reconstruirnos, pero siempre a través del terreno de juego, en un modelo a largo plazo. Gattuso es un líder, un ganador, en su vocabulario no está el empate, está desarrollando un estilo de juego muy atractivo, que no tiene nada que ver con lo que era como jugador. Ese estilo está enganchando mucho con la afición". También destacó al renovado Gayà: "Ojalá dentro de muchos años sea un ‘one club man’. No se debe perder la identidad".