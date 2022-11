El Valencia vuelve del Reale Arena con las mismas dudas con las que llegó. No hubo punto de inflexión. Al contrario. Hay un punto más de preocupación. El equipo de Gennaro Gattuso fue incapaz de aprovechar su superioridad numérica durante 74 minutos por la expulsión de Aritz Elustondo y acabó desperdiciando una oportunidad perfecta para cortar la crisis de resultados y coger una pizca de oxígeno antes del parón liguero del Mundial de Catar. El empate contra la Real Sociedad más mermada de la temporada sabe a poco y condena al equipo a la triste zona media de la clasificación lejos de los puestos europeos.

El punto en San Sebastián es agridulce. La racha en LaLiga es peligrosa. Tres puntos sobre los últimos quince es un registro muy pobre. Demasiado. Da miedo. Porque son números de equipo de abajo. Lo más preocupante es que el equipo ha entrado en una dinámica negativa de la que no puede salir. Ni por fútbol ni por recursos. Pasan las semanas y Gattuso no da con la tecla.

Hoy se cumple un mes desde que el equipo consiguió su última victoria. Fue el pasado 7 de octubre en Pamplona. Desde entonces, tres empates (Real Sociedad, Sevilla y Elche) y dos derrotas (Barcelona y Mallorca). Los malos resultados empiezan a tener consecuencias directas en la tabla. El Valencia acabará la jornada en undécima posición por detrás de un Valladolid que lo ha adelantado este fin de semana gracias a su victoria sobre elElche. Ese es el nivel: zona Meriton.

Los problemas crecen. Gattuso reconoce que el equipo ha perdido profundidad y presencia en el área rival. El peligro se limitó a Samuel Lino. A las dificultades del equipo en fase ofensiva hay que añadir la fragilidad defensiva. Hay que remontarse un mes y medio atrás para encontrar la última portería a cero. Fue el 17 de septiembre en la goleada al Celta en Mestalla. Son siete partidos consecutivos encajando.

Tampoco Gattuso ha sido capaz de cambiarle la cara al equipo desde su toma de decisiones desde el banquillo. Imanol Alguacil le ganó la partida con un triple cambio (incluido de dibujo táctico) en el descanso. El italiano no hizo ninguna reestructuración y se limitó a hacer cambios hombre por hombre. No valió.

Más allá del fútbol, el problema también tiene un problema estructural de confección de plantilla. Quedó en evidencia en el Reale. La opción elegida para reforzar el centro del campo cuando había que dar un paso adelante en el partido fue Dimitri Foulquier. Gattuso ya no tenía mediocentros (había sacado a Nico por Guillamón y solo tenía a su disposición en el banquillo a dos laterales izquierdos (Lato y Jesús Vázquez) y dos canteranos (Fran Pérez y Mosquera). No hay más. Tampoco hay tiempo. El jueves espera el Betis en Mestalla y Edinson Cavani sigue siendo duda. El parón liguero se le va a hacer muy largo al Valencia si no es capaz de ganar.