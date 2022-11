El Valencia CF visita el Reale Arena para medirse a la Real Sociedad de Imanol. Los de Gattuso tienen la necesidad imperiosa de llevarse los 3 puntos para lograr un necesario salto en la clasificación. Para ello, los valencianistas deberán superar a un cuadro peligroso especialmente en la zona central.

Descifrar el rombo

La Real Sociedad es un equipo que se caracteriza por poblar el centro del campo de talento. Imanol Alguacil dio una vuelta de tuerca en su libreto táctico e implantó el rombo en su 4-4-2 y este se ha mantenido inamovible. Con él, el equipo vasco junta 4 jugadores de mucha calidad por dentro, genera superioridad y a partir de ahí controla los partidos. Con Zubimendi en el pivote, Brais Méndez y Mikel Merino en los interiores y Silva -que llega al partido- en la punta, la Real se convierte en un equipo muy difícil de dominar. Además, junta a los cuatro medios con dos delanteros que fijan a los centrales y les impiden salir de su zona e incluso puede entrar Take Kubo en la zona de ataque, lo que le daría más opciones entre líneas. Ante esta situación, Gattuso tendrá que adaptar la presión como viene haciendo en los últimos partidos. Cerrar la zona central debe ser una prioridad y es una de las claves del partido. Los emparejamientos de Guillamón-Silva (o Pablo Marín), Almeida y Yunus con Merino y Brais, y los tres hombres de ataque con Zubimendi y los dos centrales, depararán un contexto de partido en el que la Real se vea obligada a jugar por fuera, donde su nivel se resiente.

Generar superioridad en banda

El punto débil de este plan de juego, en el que se juntan tantos jugadores por dentro, es que suele dejar desprotegidas las bandas. Aunque la Real Sociedad es un gran equipo en la presión tras pérdida, si el equipo de Gattuso es capaz de realizar transiciones ofensivas rápidas, de calidad y por los costados, se encontrará un panorama favorable en tres cuartos de campo. El equipo de Imanol sufre en las transiciones defensivas y la verticalidad del Valencia tras recuperación es una necesidad para sacar algo positivo del Reale Arena, ya que obligará a los interiores del conjunto vasco a recorrer muchos metros para llegar a cerrar las bandas para no dejar a sus laterales en situación de desventaja ante los extremos valencianistas.

Recuperar sensaciones

El Valencia llega a la cita en el Reale Arena después de cuatro partidos sin conocer la victoria que han supuesto un bajón anímico y de juego. Ante la Real, el equipo de Gattuso se encontrará un contexto favorable para explotar su juego de ataque. El conjunto txuri-urdin ha encajado 15 goles en lo que va de liga, uno más que el Valencia, y es propenso a proponer partidos abiertos que se jueguen de tú a tú. Más allá del resultado, los hombres de Gattuso necesitan una inyección de moral y ante una Real Sociedad que llega con bajas, tiene una buena oportunidad de reivindicarse.

Oportunidad

Con la baja segura de Cavani, que no está en la convocatoria, y las molestias de Hugo Duro, Marcos André tendrá la enésima oportunidad de demostrar que puede ser un jugador importante en el Valencia. Ante el Barça cuajó un buen encuentro, aunque quedó empañado por la acción de la mano que anuló el gol de Lino. No obstante, ante la Real Sociedad tendrá una nueva ocasión de seguir creciendo en un partido que le ofrecerá un contexto adecuado para ofrecer sus virtudes, ya que tendrá espacios para explotar su potencia y tirar desmarques a la espalda de los centrales. El equipo de Gattuso necesita a alguien que llene el vacío que deja Cavani, que ha marcado los últimos cuatro goles del Valencia. Desde la última victoria ante Osasuna, en la que marcaron Diakhaby y Kluivert, ningún jugador que no sea el uruguayo ha visto puerta y el equipo no ha vuelto a ganar.