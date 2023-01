Hugo Duro está irremediable conectado a la Copa del Rey. En las últimas temporadas ha sido protagonista, directo o accidental, del torneo del KO. El martes empezaba un nuevo camino en la competición y no podía hacerlo de otra manera que marcando un gol, estrechando todavía más su vínculo con el torneo. Gennaro Gattuso le dio la alternativa en el once titular y no falló a su cita con el gol, poniendo el broche al encuentro con una gran definición.

El ‘19’ fue titular, pero alejado del área. Partió por banda derecha acompañando a Marcos André, que actuó en punta. Le costó encontrarse cómodo a pesar de realizar múltiples esfuerzos para participar en el juego alejado de su hábitat natural, pero cuando pisó la zona de castigo es cuando causó sensación de peligro. El trabajo tuvo su recompensa y acabó encontrándose con el gol demostrando una gran capacidad de resolución, ya que el balón se le quedó en una posición muy incómoda debajo del cuerpo y sacó la pierna izquierda para picar el cuero y hacer el tercer tanto del choque. El hombre Copa La aventura copera de la 22/23 arrancó con gol de Hugo Duro, precisamente el último goleador de la edición anterior. El madrileño marcó el tanto de la esperanza contra el Real Betis en la gran final de La Cartuja con una definición de libro picando el esférico por encima de Claudio Bravo. El Valencia no pudo alzarse campeón por culpa de los penaltis, pero el futbolista de Getafe cerró la edición con tres goles y una asistencia en seis partidos disputados, siendo clave en el avance del equipo en una competición en la que ya había sido protagonista de forma inverosímil en el año del Centenario del club de Mestalla. Su espalda evitó el gol de la sentencia getafense en cuartos de final y acto seguido el Valencia marcó el gol de la victoria para avanzar de ronda y hacer enloquecer el coliseo de la Avenida de Suecia. La narración de Miguel Ángel Román y su mítico «Tocó en Hugo Duro» se hizo viral entre el valencianismo, convirtiéndose casi en el lema de la Copa. Desde entonces parece predestinado. El problema de una plantilla tan corta con un calendario lleno