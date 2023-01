Adnan Januzaj está citado por el Sevilla para el entrenamiento de esta tarde. El extremo belga tiene previsto entrenar hoy a las órdenes de Jorge Sampaoli a la espera de que el Valencia y el Sevilla alcancen un acuerdo definitivo por su cesión hasta el 30 de junio. La negociación sigue en marcha, pero las diferencias económicas de momento son importantes.

Los dos clubes continúan negociando el porcentaje de salario que tendrían que pagar al futbolista hasta final de temporada. La intención del Sevilla era ahorrarse la totalidad de su alta ficha (alrededor de 3 millones). El Valencia, por su parte, no está dispuesto a asumirla completamente teniendo en cuenta que su gran prioridad en el mercado es el fichaje del centrocampista.

A Januzaj le toca esperar. Lo que está claro es que el sevillista ve con buenos ojos la posibilidad de recalar cedido en el Valencia hasta final de temporada. El Valencia tiene el OK del jugador, pero de nada servirá si no hay acuerdo con el Sevilla. El conjunto hispalense está obligado a dar salida al jugador porque no cuenta en los planes de Sampaoli y necesita liberar su fair play financiero de cara a la recta final del mercado de invierno. Las dos partes parecen condenadas a entenderse.

Januzaj es ahora mismo la primera opción del Valencia para reforzar la banda. El belga cumple con el perfil de extremo que puede jugar a pierna cambiada en la idea de juego de Gennaro Gattuso. El gran hándicap del jugador es que tan solo acumula 125 minutos en las piernas en lo que va de temporada. Uno de los requisitos que exigía el italiano para ayudar con rendimiento inmediato.

El Valencia está centrado en la opción Januzaj, aunque contempla más alternativas a dos semanas para que se cierre el mercado de invierno. De momento, a pesar de las lesiones de Samu Castillejo y Nico González, Rino ni tiene extremo ni centrocampista.