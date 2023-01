Miguel Zorío, portavoz de Marea VCF, ha anunciado este miércoles que presentará en los próximos días una denuncia en la fiscalía de Valencia denunciado 'el enjuague contable realizado por Peter Lim en la “OPERACIÓN PORTEROS”' entre Neto y Cillessen.

Para ello Zorío insta a la presidenta del Valencia CF, Layhoon, a entregar la documentación de estos fichajes, así como la de "todas las compras y ventas realizadas en el club desde que los del power y los del point entraron a gestionarlo".

Comunicado oficial de Marea VCF

ZORÍO: “VOY A PRESENTAR DENUNCIA EN FISCALÍA CONTRA LOS PRESUNTOS CHANCHULLOS DE LOS FICHAJES DE PETER LIM EN EL VALENCIA CF”

El ex Vicepresidente del Valencia CF ha pedido a fiscalía que actúe de oficio,

Para facilitarles el trabajo a los fiscales, presentará denuncia por este tema y con toda la documentación pública de las operaciones de compra y venta de jugadores con las que Lim ha movido 1000 millones de euros, mientras el club está en quiebra y deportivamente muerto.

Miguel Zorío presentará en los próximos días una denuncia en fiscalía de Valencia denunciando el enjuague contable realizado por Peter Lim en la “OPERACIÓN PORTEROS”, por la que Cillessen vino al Valencia CF y Neto cogió el billete hacia el Camp Nou por un precio de 35 millones, fuera de toda lógica de mercado, y con el único objetivo de arreglar de forma ilegal los balances contables de ambos clubes.

El portavoz de Marea Valencianista ha remitido hoy mismo esta carta a la Presidenta del Valencia CF, en la que le insta a entregar la documentación de estos fichajes, así como la de todas las compras y ventas realizadas en el club desde que los del power y los del point entraron a gestionarlo, con el único objetivo de hacer de caballos de Troya para que Peter Lim y Jorge Mendes se hicieran con un bocado tan apetitoso como el Valencia CF. Un club que en aquel momento era el tercero de España y octavo de Europa, y que hoy lucha por no descender.

Esta es la carta:

Dª. Layhoon Chan

Presidenta Valencia CF SAD

Plaza del Valencia Club de Fútbol 2

46.020 Valencia

En Valencia, a 25 de enero de 2023

Estimada Presidenta:

Esta semana la fiscalía italiana ha identificado 22 operaciones de 'plusvalía ficticia' en la Juventus, que se han realizado con otro club 'cómplice' en una estrategia ilegal para cuadrar los balances de ambos. La operación que más ha llamado la atención de los fiscales es clara: FC Barcelona y Juventus intercambiaron a Miralem Pjanic y Arthur Melo en un traspaso millonario. Arthur se marchaba a Turín por 72 millones de euros, Pjanic llegaba a la Ciudad Condal por 60 'kilos'. Todo se hizo, además, antes del 1 de julio, antes de cerrar los balances económicos de la temporada. Fue, a todas luces, un movimiento para cuadrar balances de una forma ilegal, tanto en Italia como en España.

Como bien sabe, esta operación es idéntica a la que hizo Peter Lim y su Consejo de Administración, con el Barcelona al intercambiar a Neto por Cillesen antes del cierre del ejercicio contable, con precios fuera de cualquier lógica. Así ganó tiempo y ese ejercicio no dio perdidas su empresa, el Valencia CF. El FC Barcelona se apuntó un ingreso de 35 millones de euros en el ejercicio 18/19 por el traspaso del holandés al Valencia CF. A cambio, repercutió el fichaje del brasileño en la campaña 19/20 en forma de 26 millones de euros más 9 millones variables. El Valencia CF de Peter Lim hizo lo mismo en sus cuentas. Y eso es un delito en esta tierra.

Hay datos más que suficientes para demostrar que en los fichajes de Cancelo, André Gómes y Rodrigo, al club vendedor llegó mucho menos dinero del que el Valencia CF de Peter Lim pagó. Sólo hace falta ir a la Bolsa de Lisboa, y comprobaremos los altísimos gastos de intermediarios en esos fichajes. Ahora ya hay una sentencia en Italia que castiga prácticas idénticas a las que ha venido haciendo su jefe, Peter Lim.

Por todo ello le solicito como accionista, socio, valencianista y valenciano, los datos del trasvase de jugadores Neto/Cilessen: fechas de venta y compra, cantidades acordadas, comisiones de representantes, que representantes participaron,…

Esos mismos datos le solicito de todas las compras y ventas de jugadores desde que Amadeo Salvo se hizo cargo del club como Presidente del mismo, facilitándoles a ustedes la entrada en el mismo.

Le informo que he instado a la fiscalía a que investigue la que puede ser la mayor estafa del fútbol español: lo que está haciendo Peter Lim y usted (“yo soy Peter Lim en Valencia”) con el Valencia CF. Y que lo castigue a él por esas prácticas, antes de que algún organismo futbolístico nos imponga sanciones que nos llevarían a segunda división. Él es el culpable, no el club ni su afición. Aquí no puede pasar lo que le ha pasado a la Juventus, que los delitos de sus propietarios y dirigentes afecten al club.

Atentamente:

Miguel Zorío Pellicer

Ex Vicepresidente del Valencia CF SAD