Jesús Vázquez regresó a la titularidad mucho tiempo después en el Camp Nou. Ante las bajas de Gayà y de Lato, el defensor completó los 90 minutos y dejó buenas sensaciones a nivel individual.

Tras el encuentro, el canterano valencianista valoró la derrota en los micrófonos de VCF Radio. "Al final hemos hecho un gran partido que se nos fue en un pequeño error. Esta dinámica nos llevará a conseguir victorias".

Sobre el penalti fue contundente. "Estaba al lado de él y Fran toca el balón. Luego se escucha cómo le ha dado. Le he pedido al árbitro que por favor fuera a mirarla al VAR para tomar la decisión", ha explicado. No ha sido el caso y pese a que el club como institución -tal y como ha dejado claro Corona- no se quejará, el equipo se vio de nuevo perjudicado.

Sobre su vuelta al once Jesús Vázquez ha valorado que "llevaba tiempo sin jugar y creo que hemos rendido a buen nivel todo el equipo". "Este es el camino a seguir", ha matizado. "Estamos dolidos porque es un partido que hemos tenido cerca, con algo más de certeza podríamos habernos llevado el partido. Los resultados van a llegar". Ahora toca seguir trabajando... "A repetir lo de la Real, que esto es lo que nos llevará al éxito y a salir de esta situación".