El Valencia CF visitará en la jornada de mañana el Wanda Metropolitano y esta semana la polémica con el arbitraje vuelve a estar servida. Sí es cierto que el arbitraje, a nivel global, está siendo un auténtico drama en LaLiga Santander esta temporada. Sea cual sea el partido hay un error arbitral y la mayoría de los clubes de la máxima categoría tienen motivos de sobra para quejarse. Entre ellos, evidentemente, el Valencia de Rubén Baraja.

Si hace unas semanas salía del Camp Nou con un enfado monumental, ante Osasuna el colegiado también generó dudas y provocó el enfado de Mestalla, que en muchas ocasiones no entendía qué estaba pasando. Curiosamente, en el próximo duelo liguero, ante el Atlético, el trencilla elegido ha sido un viejo conocido del Valencia y uno de los que más indignó a la plantilla hace un año: Munuera Montero.

El duelo de San Mamés contra el Athletic la pasada temporada en Copa del Rey dejó una jugada que provocó el enfado mayúsculo de todo el valencianismo. El penalti clarísimo de Vivian a Hugo Duro no señalado dio paso a una semana marcada por las quejas, lógicas, de los futbolistas. Ya en el mismo estadio Hugo Duro no se mordió la lengua. «Ha sido un penalti como un castillo. Sigo sin entenderlo. Se pitan penaltis por menos. El otro día al Cádiz le pitan dos de risa y a mí me arrolla el defensa», aseguró el delantero.

No fue el único en enfadarse y es que Carlos Soler también dejó claro que habían sufrido un arbitraje intolerable. «Hay varias acciones en el partido claves. Yo en el campo no sé si es o no, puedo entender que el árbitro diga que no es, pero en la repetición se ve clarísimo que sí, no entiendo que el VAR no actúe. Además, la acción de su gol, Muniain me pisa a mí, no yo a él. Luego a mi Dani García me entra con los tacos.

No depende de nosotros, pero tenemos que decirlo y protestarlo porque si no parece que seamos los tontitos», explicó. Cabe recordar que Munuera Montero ya fue protagonista hace años por una acción en la que se pidió mano de Cucurella cuando el balón entraba en la portería. El actual jugador del Chelsea colocó su brazo en la trayectoria del cuero justo cuando se dirigía hacia la red y a pesar de las protestas, el colegiado entendió que ahí no había pasado nada.

Últimos partidos

El colegiado del Atlético de Madrid - Valencia CF, Munuera Montero, ya tuvo problemas en su último partido celebrado en el Martínez Valero. El Mallorca marcó gol en la última jugada pero anuló el tanto tras ser llamado por la sala VOR. En global, eso sí, ha llegado con buenas noticias para el Valencia CF este curso. Triunfo ante el Sporting en Copa, contra el Getafe en Mestalla y en el Reale Arena empate.