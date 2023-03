El Valencia CF cerró el pasado mercado de enero sin cerrar ningún fichaje a pesar de las alarmante necesidades que tenía la plantilla y que el equipo se acercaba peligrosamente a una zona de descenso que ha acabado pisando.

El centrocampista y el extremo eran las demarcaciones prioritarias a reforzar, tal y como reconoció en su momento Gennaro Gattuso y el nombre que sonó en el tramo final con más fuerza fue el de Saúl Ñíguez, pero la operación no se hizo.

El jugador del Atlético de Madrid, rival valencianista este sábado en el Civitas Metropolitano, era un futbolista de consenso y que podía haber ayudado al equipo a crecer en la medular, pero el Valencia finalmente no lo fichó, aunque Miguel Ángel Corona confesó contactos con él en aquella rueda de prensa en la que se justificó los no-fichajes: «Preferíamos elevar la plantilla aunque no fuera un seis y el míster estaba contento. Y no quiero decir su nombre aunque todos sabemos», señaló en clara referencia al futbolista ilicitano.

Desde entonces el pequeño de los Ñíguez no ha tenido demasiado protagonismo mientras que el Valencia ha seguido necesitando un refuerzo en la medular, es decir, un mal desenlace para todas las partes.

El futbolista solo ha sido titular a las órdenes del Cholo desde el cierre del mercado (76 minutos contra el Real Madrid), pero en el resto de encuentros su participación ha sido más bien pobre. El segundo encuentro que más ha jugado ha sido 15 minutos contra el Real Valladolid, pero la tónica habitual ha sido estar más cerca de los 10’. No está previsto que sea titular contra el Valencia.