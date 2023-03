El Valencia CF ha anunciado este miércoles la renovación de la delantera ilicitana Asun Martínez hasta el 30 de junio de 2025, es decir, por dos temporadas más. Asun, nacida en Elche (Alicante) y de 21 años, fichó por la entidad valencianista en el curso 2019/20 y debutó oficialmente el 8 de septiembre de 2019, en la primera jornada de dicha temporada (Valencia 2-2 Real Sociedad), entrando al campo por Mari Paz Vilas.

El primer gol de la delantera llegó en la segunda jornada liguera, el 15 de septiembre de 2019, en la victoria por 0-3 contra el RCD Espanyol, en el que Asun convirtió el segundo gol valencianista.

La atacante ha participado hasta la fecha en 95 encuentros oficiales y ha conseguido 10 tantos. Además, con la Selección Española Sub-20 ganó en 2022 el Mundial de la categoría celebrado en Costa Rica.

Feliz en Valencia

Asun Martínez expresó, tras su renovación con el Valencia hasta 2025, que durante los cuatro años que lleva en la entidad ha mejorado muchísimo, pero apostilló todavía tiene mucho más margen de mejora y está feliz de hacerlo en el club que considera su casa.

"Llegué siendo una niña, tenía muchas ganas de crecer aquí y fue muy importante para mí y para mi familia. Tenía mucho que madurar tanto personalmente como profesionalmente y el Valencia me ayudó muchísimo. Llegué siendo un pajarito que no tenía ni piernas, y ahora ya me van creciendo", dijo en declaraciones al club.

Asun llegó al equipo blanquinegro en la temporada 2019/20 y debutó oficialmente el 8 de septiembre de 2019, en la primera jornada de dicha temporada (Valencia 2-2 Real Sociedad), un partido en el que reconoció que no se esperaba jugar.

"Cuando me envió a calentar Irene, la entrenadora, estaba flipando. Veía a mi familia en la grada y fue un día que jamás olvidaré. Debutar con el equipo con el que quise fichar, con el que quise estar, el que me dio la oportunidad de crecer como jugadora, el que me dio la oportunidad de saltar al fútbol profesional…", recordó la futbolista.

La delantera valencianista también recordó el reciente derbi en Mestalla en el que el Valencia ganó 4-2 al Levante, con un triplete propio, como "una de las mejores noches de mi carrera, una noche mágica, meter tres goles en Mestalla y ante el Levante, en un derbi, no hay palabras".

Asun se proclamó campeona en 2022 del Mundial sub-20 con la selección española, un título sobre el que dijo que será uno de los mejores trofeos que tenga en su palmarés. "Jamás hubiese imaginado ganar un Mundial. Estoy súper contenta y súper feliz, es algo que no voy a olvidar y eso se lo debo al Valencia, gracias a ellos fui convocada. En cuanto a juego cada cuerpo técnico ha dejado una pincelada de la que he intentado absorber y agradecer a todos ellos que han tenido la paciencia y han confiado en mí", agregó.

Por último, Asun quiso agradecer esta renovación "a mi familia que me apoyan siempre, a toda la gente que me quiere y me ha apoyado y, sobre todo, a mis compañeras, que no es fácil cuando trabajas mucho y no salen las cosas bien, También al cuerpo técnico que nunca pierden la confianza en nosotras".