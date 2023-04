José Luis Gayà dio la cara tras la enésima derrota dramática del Valencia. El capitán volvió a destacar la facilidad con la que los rivales les hacen daño y reiteró que el camino para conseguir el objetivo es no dejar escapar puntos en casa: "Partido disputado en la primera parte donde hemos estado juntos y el rival no nos ha creado nada. Estábamos juntos para salir por fuera y acabar las acciones de gol y al final el rival creo que ha sido con dos tiros a puerta nos vuelven a penalizar, nos está penalizando mucho. Hoy es jodido porque sabíamos de la importancia del partido. En casa no se pueden escapar puntos"

Aún así, el de Pedreguer avisó de que el equipo no se va a rendir: "Si alguien piensa que nos vamos a bajar, que vamos a tirar todo, ni mucho menos. Hoy duele pero nos vamos a levantar y estoy convencido de que lo vamos a sacar. Lo hemos intentado pero es verdad que no han salido las cosas otra vez. Trataremos de corregirlo, quedan nueve partidos y sé que esto no consuela a nadie pero no podemos partirnos aún".

Gayà recrimina al árbitro que no señalara penalti por mano de Fernando

Con 0-1 en el marcador el Valencia pudo empatar el partido desde los once metros tras una mano clarísima de Fernando dentro del área. Sin embargo, Del Cerro no señaló pena máxima a pesar de que el VAR le había aviado de su error. "No lo entiendo, hemos visto la imagen y en directo se ha visto que Samu se la llevaba y la toca con la mano, no lo entiendo, si esta mano no esta ahí se la leva. Le llaman... cuántas veces nos han llamado aquí y el 99 por ciento cambia la decisión y hoy no", valoró Gayà.

"Él dice que la posición de la mano es natural, se han pitado penaltis por menos, podía marcar, no lo entiendo", concluyó.