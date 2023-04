El presidente de LaLiga, Javier Tebas, valoró la controversia arbitral que sacude al fútbol español, y en la que ha tomado parte el mismo Valencia, que criticó con contundencia el arbitraje sufrido ante el Sevilla. Tebas dejó claro que la patronal de los clubes no tiene competencias en el arbitraje (recaen en la Federación Española), ni tampoco aspira a tenerlas y que no hay “causa-efecto” entre las críticas de los clubes:

"Hemos hecho una encuesta anónima con 19 preguntas para conocer en muchos aspectos cuál era la idea de los clubes. LaLiga no tiene las competencias arbitrales, ni las quiere. No es verdad que LaLiga quiera las competencias arbitrales. Es un tema que debe quedar muy claro, como institución no es el lugar adecuado donde debe estar depositado el tema de los árbitros", dijo. "En algunos aspectos se ha visto que el arbitraje tendría que hacerlo en una compañía fuera. No sé si Barcelona o Real Madrid lo han apoyado, el voto es secreto", añadió en una rueda de prensa posterior a la Asamblea de LaLiga celebrada ayer en Madrid.

En este sentido, se hizo mención a la liga inglesa o a la Bundesliga alemana: "Hemos preguntado cómo creemos que de ser la organización arbitral. Por amplia mayoría hay una línea que defiende que sea al estilo del fútbol inglés, donde se designa a través de una compañía mercantil que está compuesta por la Premier, por la Federación y por la asociación que tiene la Championship y las otras categorías". "Somos conscientes de que esa línea requiere acuerdo con la Federación, pero no está prohibida por la FIFA ni por la UEFA. La liga inglesa lo tiene, la Bundesliga lo puso la temporada pasada con una compañía en la que está al 51% la federación y al 49% la Bundesliga. Queremos sentarnos a hablar con todos los actores, convencer a la federación como institución, a los árbitros y al mundo de los jugadores", agregó.

Tebas aseguró que "si hay acuerdo con la federación" cabría la opción de cambiar el modelo, modificando incluso la Ley del Deporte: "Desde el año pasado hay una desazón. No hay campaña orquestada, sí una reflexión de ver hacia dónde tenemos que ir y de buscar soluciones. Los árbitros son imprescindibles y queremos ayudar para estar todos lo más contentos posibles".

Preguntado acerca del escrito difundido por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) en el que el arbitraje profesional muestra su profunda preocupación "por la lamentable situación" generada en torno al colectivo; consideró que no hay causa-efecto entre las críticas de algunos clubes o la argumentación de cambio de criterio expuesta por Luis Gil, director de competiciones; y actos como la agresión sufrida por un colegiado en Ceuta.

En el otro gran tema de actualidad, el Caso Negreira, Tebas cargó con fiereza contra Joan Laporta, presidente del Barcelona, del que dijo que "no ha aclarado nada" sobre los pagos hechos por el club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. "No consideramos que han quedado claras las explicaciones que ha dado. Yo personalmente se lo he dicho, porque es inentendible estar tantos años pagando al vicepresidente del CTA. La mayoría de los clubes han dicho que no era normal, que esos pagos no eran correctos y que se deben investigar", afirmó al término de la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga celebrada este miércoles en Madrid.

Tebas dijo que ésta transcurrió "dentro del respeto y la educación", que no hacía falta "un interrogatorio" y que Laporta argumentó "que no pretendían comprar árbitros y tampoco influir". "Él considera que está suficientemente claro y todos hemos considerado, los que hemos intervenido, que no", señaló, tras confirmar que el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, que fue quien representó al club blanco, no intervino y que ningún club pidió la dimisión del mandatario azulgrana.

El presidente de LaLiga señaló que él no piensa que haya habido compra, aunque sí hay un indicio de que querían influir en algo."No es un tema puntual, han sido 18 años y ha habido muchos presidentes implicados. Bajar el nivel de crítica en nuestros entornos sería un error. La gente hoy quiere que las instituciones luchen e investiguen cualquier indicio de corrupción, no taparlo y meterlo debajo de la mesa", añadió.