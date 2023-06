El Europeo Sub-21 de Georgia y Rumanía empezó bien para la selección española, pero no tanto para Hugo Guillamón. El internacional del Valencia no disputó ningún minuto en la goleada del debut. Santi Denia decidió sentarlo en el banquillo a pesar de su experiencia en la Absoluta y su condición de peso pesado del vestuario (es el segundo capitán tras Abel Ruiz).

A pesar de que partía como titular junto a Jon Pacheco de la Real Sociedad, el seleccionador apostó finalmente por Aitor Paredes en detrimento de Hugo en una decisión sorprendente. El de l’Eliana sigue trabajando en busca de una oportunidad, aunque también sabe que, una vez iniciada la competición, no es fácil que se produzcan cambios en el centro de la defensa si las cosas van bien. Y más teniendo en cuenta la envergadura de los atacantes croatas. Dion Drena Beljo y su 1,95 metros de altura y Matija Frigan con 1,85 son dos de las principales armas del equipo dirigido por Dragan Skocic.

La selección, con o sin Hugo, afronta la segunda jonrnada del Europeo con el objetivo de certificar su clasificación a cuartos de final del torneo en el que persiguen su sexto título de la categoría y una de las tres plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024. Los de Santi Denia lograron el resultado más abultado de una primera jornada de torneo igualada en la gran mayoría de sus partidos y en la que España fue la selección que dejó mejores sensaciones en el juego con su goleada (0-3) a Rumanía. No es esperan muchos cambios en el once inicial. La principal incógnita está en el lateral derecho. Arnau Martínez y Víctor Sánchez se disputan un puesto en el lateral derecho. El primero fue titular, pero jugó sólo 45 minutos. Denia aseguró que no fue por su rendimiento y sí porque buscaba otro perfil de futbolista en esa posición para hacer daño a la defensa rumana.

Por delante, la gran variedad de centrocampistas de élite con las que cuenta el técnico hacen abrir el abanico de posibilidades. El groguet Álex Baena y Oihan Sancet fueron los elegido para el debut, pero tanto Gabri Veiga como Aimar Oroz empujan fuerte por hacerse un sitio. En el ataque se espera continuidad. Abel Ruiz será el ‘9’, con Rodri Sánchez, ‘MVP’ del partido contra Rumanía y Sergio Gómez, uno de los pilares del equipo, ejerciendo de falsos extremos.

Una victoria puede certificar la clasificación para cuartos frente a una Croacia que necesita puntuar para seguir viva en la competición con Martin Baturina, última joya del Dínamo de Zagreb, como estrella.