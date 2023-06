El exentrenador del Valencia CF Gennaro Gattuso puede acabar entrenando en Arabia la próxima temporada. El técnico ha recibido una oferta del fútbol saudí y, según informa el periodista italiano Gianluca Di Marzio, en las próximas horas decidirá el equipo junto a su agente Jorge Mendes.

Rino ve con buenos ojos la posibilidad de entrenar en el fútbol árabe. Después de unos meses de desconexión, el técnico está escuchando ofertas para retomar su trabajo en el banquillo. Este verano ha rechazado algunos banquillos como el del Hellas Verona de la Serie A y el Olympiakos griego.

El italiano está preparado para volver a los banquillos después de su mala experiencia en el Valencia. Preguntado sobre su futuro en una entrevista a Rai 1" aseguró que quería "entrenar un club en el que sienta confianza". "¿Mi futuro? La experiencia en Valencia ha sido increíble, pero no tengo preferencias entre el extranjero e Italia. Quiero entrenar un club en el que sienta confianza. Aunque admito que me gustaría volver a Italia, veremos".

"La experiencia que viví en Valencia fue increíble. Sabía que tenían problemas, con los aficionados en contra de la presidencia desde hace tres años, pero me gusta ver todo el fútbol, soy una persona muy curiosa. Me gusta entrenar en el extranjero o en Italia. Tengo que sentir confianza y si se puede trabajar de la manera correcta, que no significa en silencio", aseguró.