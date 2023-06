Fernando Gómez Colomer analizó largo y tendido ayer gran parte de la actualidad del Valencia CF en Tribuna Deportiva. La leyenda valencianista fue crítico con la realidad que vive ahora mismo el cuadro de Mestalla: "La situación actual me genera disgusto, acabas por resignarte porque la situación es difícil de cambiar. Valoro muchísimo la actividad de grupos y personas que buscan que esto cambie, pero estamos en una sociedad anónima y si no viene alguien que compre es difícil que esto cambie".

El exjugador blanquinegro señaló a la directiva como principal motivo de la recesión deportiva, aunque también pidió rendimiento al cuerpo técnico que se encargue de entrenar a la plantilla: "Los que principalmente obstaculizan la situacion son los dirigentes. Porque saben que tienen equipo para determinadas cosas y luego van vendiendo el objetivo Europa. Si no hay estructura que te pueda ir levantando, el control económico de la liga te hará cada vez más pequeño y nunca llegará el punto de inflexión. No me creo ni el 'ahora sí' ni el 'ahora no' del club. No soporto es que tenga una plantilla de 80 millones y el rayo o el girona peleen por europa y jueguen infinitamente mejor".

Fernando explicó que a la situación actual es muy difícil darle la vuelta, de hecho aseguró que "la unica manera de salvar esto es una gestión deportiva diferente". Se mostró pesimista en cuanto a una posible venta de las acciones porque "el Valencia ahora no es interesante, tiene un campo por vender, otro por construir, tiene 400 millones de deuda. El control de LaLiga no te va a permitir mejorar a no ser que mejores deportivamente o inviertas mucho mas. Es una ruina comprar el valencia a nivel económico, o viene alguien que le sobra la pasta o no viene nadie para rentabilizar".

Sin Cavani ni Paulista

En cuanto a lo deportivo, Fernando dejó clara su opinión en temas de la plantilla. "Si pudiese prescindiría de Cavani y Paulista, por edad, capacidad de rendimiento y coste, pero no sé si el Valencia va a poder. No creo que encuentren muchos equipos que quiera pagarles". Además, aseguró que él "firmaría un mediocentro con perfil de pivote, uno o dos extremos y un central titular".

También defendió a Baraja, explicando que "vino a salvar el equipo y aceptar una renovación, yo lo hubiera hecho también". "Espero que se haga una plantilla a la que se le pueda sacar rendimiento y no nos haga sufrir, puesto 10 ó 12 es suficiente. La afición con eso se conforma. Ahora mismo no existe la exigencia de las Champions, hay conformismo, es más fácil trabajar", concluyó.