El fichaje de Sergi Canós por el Valencia CF sigue sin avanzar demasiado, pero el interés por hacer la operación no ha decaído. Ni para el club, ni para el futbolista. La entidad de Mestalla, consciente de que el extremo de Nules quiere jugar vestido de blanquinegro, está planteando una estrategia de desgaste con el Brentford para tratar cerrarla en un coste muy reducido. El combinado inglés quiere sacar algo de rédito económico porque es el último año de contrato del jugador, que termina en 2024, pero de momento no accede a soltarlo en los términos que pretenden los valencianistas. En esta partida de póker están sentados los dos clubes mientras el futbolista espera a que se pongan de acuerdo.

La prioridad de Canós es cumplir su sueño de jugar en Mestalla, así se lo ha hecho saber a las dos partes implicadas a pesar del interés de otros equipos. El atacante no se ha declarado en rebeldía ni mucho menos porque guarda un gran vínculo con la entidad londinense, en la que ha jugado siete temporadas y de la que ha sido un ídolo en la afición, especialmente en la temporada del ascenso a la Premier League, pero sí le ha pedido que faciliten las cosas para que pueda llegar al Valencia CF.

Su deseo firmar como valencianista es tan grande que está dispuesto a esperar el tiempo que dure la negociación entre ambos equipos, siempre y cuando el Valencia le traslade su compromiso de ficharle y respetar las condiciones acordadas en primera instancia. Esto no quita, en todo caso, que la posición en la que se encuentra no sea nada cómoda para él. Canós desea que las conversaciones tomen velocidad para que pueda cerrarse cuanto antes la operación y trabajar con sus nuevos compañeros y a las órdenes de su nuevo entrenador, además de abandonar por fin el tira y afloja con un club al que tiene tanto cariño y en el que ha desarrollado la gran parte de su carrera deportiva.

A nivel económico, los ingleses prefieren sentarse con otros clubes, especialmente con el Anderlecht, cuya propuesta es más elevada en este sentido. Pero es el deseo de Canós por regresar a la ‘terreta’ lo que frena el avance de esta opción, que también ofrece más dinero al futbolista. A partir de aquí, lo que el Valencia oferta y no parece convencer al Brentford, de momento, es un traspaso a coste cero y un porcentaje de futura venta, ya que los belgas sí ponen ‘cash’ encima de la mesa.

Un extremo para Baraja

Mientras tanto, el Valencia necesita como el comer reforzar las bandas y Rubén Baraja quiere poder contar con Canós cuanto antes para poder trabajar su juego exterior, al que le dio mucha importancia desde que aterrizó en el banquillo para salvar la categoría. Ahora mismo, con las bajas de Justin Kluivert y de Samuel Lino, que terminaron sus respectivas cesiones, el club apenas cuenta con Diego López, Samu Castillejo -al que ya le han comunicado que no entra en los planes de cara a la siguiente temporada- y Fran Pérez, cuya cesión al Elche en Segunda División es cuestión de tiempo.

Con esto, el Valencia debe hacer una reforma casi completa de sus costados y Canós es el primero de los que quiere incorporar, aunque no será el único al que tenga que fichar a lo largo del verano. En pretemporada están trabajando también futbolistas del filial como Hugo González a las órdenes del entrenador.