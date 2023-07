El Valencia cerró el ‘stage’ de Eslovaquia y Suiza con victoria y buenas sensaciones. A Rubén Baraja no se le puede pedir más. El Pipo está consiguiendo armar un equipo reconocible con lo que tiene y eso tiene mucho mérito. Su equipo está creciendo a base de niños. Hay que poner en valor lo que está haciendo el técnico. Por eso más que nunca hay que ayudarle y darle las herramientas para que construya un equipo competitivo. Y eso pasa única y exclusivamente por reforzar la plantilla. El Pipo está cumpliendo, pero no hace magia. El club tiene que darle al técnico fichajes. Se los ha ganado.

El tiempo se acaba. En apenas dos semanas el equipo debuta en la Liga contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. La cuenta atrás del 11 de agosto ha empezado y en el Valencia todavía hay muchas cosas por hacer. Reforzarse es una prioridad. El Pipo ha asentado una base con la conexión Pepelu-Javi Guerra y la aportación de los niños. La plantilla da seguridad en defensa. Sin embargo, del medio centro hacia adelante hay muchos agujeros. La dirección deportiva tendrá que trabajar rápido y bien los próximos quince días para dar salida a jugadores y acometer las operaciones que tiene en marcha. Desbloquear el mercado cada vez es más urgente.

La operación salida se ha convertido en un problema que está afectando directamente a la confección de la plantilla. El club ha repetido hasta la saciedad que si no hay salidas no existe ninguna posibilidad de fichar. Ni de inscribir. Solo hay margen para Pepelu y Cenk. La estrategia de los descartes no ha funcionado. Al menos a corto plazo. Edinson Cavani, Marcos André, Samu Castillejo, Eray Cömert y Uros Racic se incorporarán al grupo el jueves. Son jugadores del Valencia y el club no puede apartarlos. La idea del club es que se queden fuera en la lista de convocados para el amistoso del sábado contra el Alavés en la ciudad deportiva.

La pretemporada entra en su fase final. Los amistosos cada vez serán menos amistosos. El equipo regresa este mediodía a València en un vuelo chárter procedente de Zurich, por la tarde descansa y el jueves vuelve al trabajo en Paterna con los descartes, con la incorporación de los internacionales sub-21 Giorgi Mamardashvili, André Almeida y Hugo Guillamón y con dos últimas pruebas antes de que arranque la competición: el sábado 29 contra el Alavés y el siguiente sábado 5 de agosto frente al Aston Villa de Unai Emery y Monchi en Mestalla en la 51ª edición del Trofeo Naranja. De ahí en adelante solo quedará una semana para preparar el debut en LaLiga. Hay que mejorar, hay que crecer, hay que fichar.