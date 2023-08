En un partido con pocas ocasiones reseñables, no solo en el lado valencianista, un jugador ha demostrado el hambre de quiere quedarse en Primera con el Valencia. Fran Pérez, de nuevo titular, y de nuevo actuando en banda derecha, fue de lo más destacado de la vanguardia valencianista, sobre todo con sus conducciones en dirección al área del Aston Villa, así como sus disparos lejanos, con los que el Valencia estuvo más cerca de anotar.

El extremo, al igual que en el resto de la pretemporada, cuando ha estado sobre el césped lo ha intentado de todas las maneras, encarando a su par, centrando al área, disparando desde lejos, tanto con derecha a pierna natural como con la zurda entrando desde la banda hacia dentro. Unos disparos que, por otra parte, no encontraron portería a pesar del peligro que conllevaron para el ‘Dibu’. Su mejor aliado, Thierry, que dobló una vez tras otra al extremo valenciano, ganando línea de cal con velocidad, pero cuyos centros tampoco encontraban rematador.

Y es que así es el Valencia de Meriton. Un jugador que tenía las maletas hechas para marcharse cedido, en busca de minutos, ha sido uno de los jugadores más utilizados por Baraja en esta pretemporada ante la falta de fichajes, y no solo eso, sino que ha sido de lo más reseñable en ataque. Si no cambia mucho la cosa, el portador del dorsal ‘23’ en esta fase de preparación será, no solo uno más en el Sánchez Pizjuán, sino que será uno de los principales argumentos ofensivos. A menos de una semana para dar el pistoletazo de salida al campeonato doméstico, el ataque de Mestalla está ocupado por Hugo Duro, Diego López y Fran Pérez, obviando a Castillejo y al lesionado Alberto Marí, mientras que se está echando mano del filial para poblar el banquillo.