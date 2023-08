Era de esperar. Tenía que llegar, y más en las condiciones en las que está la plantilla del Valencia CF. Falta gol, falta solidez defensiva, faltan refuerzos. Y el problema es que parece un largometraje: por largo que se va a hacer y por el metraje que viviremos en cada encuentro. El Valencia CF es Misión Imposible.

Misión Imposible lleva ya 7 películas y va a ir a por la octava -casi como el Valencia CF de Lim en número de temporadas-. En cada película, meten a Ethan Hunt -Tom Cruise- en un lío más gordo y del que parece más difícil que escape: desde planear con una moto, pasando por subir a un helicóptero en el aire, para acabar volando en un avión cogido por fuera a pulso. Pues el Valencia CF de Meriton es lo mismo: cada año más difícil y complicado para ver qué pasa. Un año sin director deportivo, otro sin entrenador, al siguiente sin fichajes y en la película de este año toca «Jugaremos sin delanteros».

Vaya por delante que Osasuna no mereció la victoria, todo hay que decirlo. Los de Jagoba Arrasate mostraron un fútbol rácano y ramplón pero efectivo. Simplemente defendieron y aprovecharon dos acciones aisladas para llevarse un encuentro en que el Valencia CF estuvo mucho mejor en la segunda mitad.

Pero más allá de la lectura del palo que supone encajar en el 94 -encima por parte de Nacho Vidal-, hay que ver también que ante el más normalito Osasuna que hemos podido ver últimamente no has sido capaz de puntuar. Y la culpa no es del Pipo.

Baraja no tiene más recursos que los que hemos visto durante el encuentro. Para mí, hace lo que bien puede con lo poco que tiene. El Pipo hizo cambios en la segunda mitad para intentar generar algo de caos para abrir el partido y aprovechar alguna acción. Y así ha sido. El gol de Hugo Duro dejaba un halo de esperanza ante una posible remontada, pero nada más lejos de la realidad. Al equipo no le dio para más. Canós debutó y lo intentó, pero le falta todavía ritmo. Así como también lo pretendió un Javi Guerra que llevo al equipo en volandas pero él solo no puede hacerlo todo.

Porque si otros años eran los delanteros los que no recibían balones por falta de centrocampistas, ahora son los balones los que no tienen un delantero que los reciba. Y eso que afortunadamente 357 días después volvía a marcar Hugo Duro, tu delantero titular. El único que tienes. El único al que pudiste alinear. Y eso no es normal en un equipo de Primera División. Es vergonzoso que a pocos días para el cierre del mercado hayas sacado a varios atacantes y solo tengas uno en nómina -sin contar los chicos del filial-. Es bochornoso.

Como también lo fue un arbitraje muy discutible durante todo el partido. Siendo la más destacable una en que Pulido Santana y su asistente pasan por alto una falta de Nacho Vidal previa a la acción del córner que supone el gol.

Lo único positivo es el apoyo incondicional de Mestalla, que un domingo de agosto albergó a alrededor de 42.000 almas que animaron durante todo el partido y a punto estuvieron de conseguir el hito de la remontada. Haciendo el más difícil todavía.

Sea como fuere, volviendo a las películas, lo único bueno es que a Tom Cruise nunca lo matan y sigue haciendo películas como churros. El problema es que el Valencia CF es Misión Imposible pero no tenemos a Tom Cruise y, si no fichan nada, lo que será un churro será la temporada.