El Valencia Mestalla vuelve a salir del Puchades en busca de otra victoria que le meta de lleno en los puestos de ascenso. Hasta el momento el equipo de Miguel Ángel Angulo sigue invicto, aunque con menos puntos de los que podría registrar si no se hubisen escapado dos triunfos en los minutos finales de los dos partidos disputados en casa. La única salida hasta este partido, ante el Manresa, se resolvió con victoria por la mínima.

Este domingo el encargado de poner a prueba el invicto blanquinegro será la Peña Deportiva, que afronta su segundo partido en casa y lo hace con sed de victorias. Hasta el momento, el conjunto de Santa Eulàlia des Riu suma tres puntos gracias a sendos empates en las tres jornadas disputadas hasta el momento. El conjunto que dirige Alex Vizuete todavía no ha ganado en esta liga, pero ha sido capaz de no caer derrotado ante rivales siempre correosos como la UD Alzira, el Atlético Saguntino y el CE Manresa. Cabe recordar que la Peña Deportiva terminó el pasado curso en la segunda posición del Grupo 3 de Segunda Federación y disputó la promoción de ascenso a Primera Federación, aunque finalmente no logró el objetivo. Se trata de un duelo directo entre dos equipos que buscan ascender.

Angulo volverá a contar esta jornada con una dificultad añadida. Y es que varios de sus jugadores más importantes estuvieron convocados anoche para jugar con el primer equipo en Almería. Fue el caso de Pablo Gozálbez, Hugo González, Mario Domínguez, César Tárrega o Rubén Iranzo. Nombres clave en el esquema del Mestalla. Así, la máxima responsabilidad recae sobre futbolistas como Martín Tejón, Yarek Gasiorowski o Rodrigo Rodrigues.

El futbolista del Mestalla atendió a los medios del club en la previa del partido y explicó que será un duelo muy complicado ante un buen rival: «Han cambiado al equipo, pero el año pasado tampoco empezaron muy bien y acabaron metiéndose en la lucha, y acabaron segundos. Va a ser un partido difícil en el que vamos a tener que estar muy concentrados y disputarlo al máximo», afirmó el defensa, que será una pieza importante en la zaga de Angulo.

ALINEACIONES PROBABLES

Peña: Farías, Pereira, Alexander, Fuentes, Madrigal, Fraile, Mejía, Elorza, Ballarín, Giovanni y Tovar.

Mestalla: Nil Ruiz; Carlos Alemán, César Tárrega, Yarek Gasiorowski, Simón Luca; Borja Calvo, Javi Navarro, Martín Tejón; Hugo González, Joselu Pérez y Diego Moreno.

Árbitro: Carrera Romero (catalán).