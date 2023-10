En la noche de domingo a lunes, un pequeño grupo de personas decidieron colgar una pancarta en el 'Puente de las Flores Alcaldesa Rita Barberá'. El mensaje que anunciaba la misma iba directamente contra la alcaldesa María José Catalá y contra el concejal de grandes proyectos, José Marí Olano: "Catalá y Olano, asesinos del Valencia CF. No al convenio".

Hay que recordar que el convenio está caducado y ahora se debate sobre cómo proceder respecto al mismo y sus consecuencias. Recientemente, Vox se mostró duro contra favorecer a Meriton con un nuevo convenio. El anterior gobierno de la ciudad, por su parte, nunca llegó a acuerdos con la propiedad del Valencia CF y, aunque tendieron la mano en más de una ocasión a los representantes de Peter Lim en el club, no llegaron a entendimientos productivos. Ahora el nuevo Ayuntamiento tiene la pelota en su tejado y María José Catalá debe decidir el rumbo a tomar.

Lo que dijo Olano

En cualquier caso, José Marí Olano, habló la semana pasada al respecto del cierre del convenio y al hipotético inicio de las obras del Nou Mestalla: "No me he marcado ningún plazo. No corre prisa pero tampoco corre pausa, el Valencia CF si quiere acabar para el año 2026 tendría que empezar las obras en el primer semestre de 2024, por lo tanto tendríamos que cerrarlo todo esto (el convenio) en los próximos tres, cuatro o cinco meses, no mucho más allá. Lo ideal sería antes de final de año, tampoco creo que se desbarate todo si en lugar de cerrarse el 31 de diciembre, se cierra el 1 de enero o a finales de enero o a principios de febrero".