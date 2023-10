El Valencia regresa a LaLiga este lunes ante el Cádiz en Mestalla. Lo hace después de dos semanas de parón internacional que han servido, entre otras cosas, para recargar pilas tras una mala dinámica de resultados y recuperar a algunos de los futbolistas que habían formado parte de la enfermería durante las últimas jornadas.

En la rueda de prensa previa al choque Rubén Baraja confirmó la buena noticia de los futbolistas que ya están para competir, como es el caso de José Luis Gayà, que recuperará su lugar en el lateral izquierdo. También entrará en la lista Sergi Canós, aunque con la duda de si está para formar parte del once titular: "Está mejor, tiene buena dinámica y en cualquier momento puede participa".

Quien seguro no puede participar aún es André Almeida. El Pipo explicó que "el que no puede estar es André porque sigue teniendo molestias en la espalda y tenemos que tener paciencia". El portugués ya fue baja de última hora en el último partido pre-parón ante el Mallorca y no ha logrado dejar atrás sus molestias.

Alberto Marí avanza

Respecto a Alberto Marí, lesionado de larga duración antes de comenzar la temporada, Baraja fue optimista con su evolución y habló incluso de fechas para su posible vuelta: "Va bastante bien con respecto a la planificación. Está haciendo campo, entrenamientos de alta intensidad. Está en la fase final de cara a poder chutar y hacer todo lo relacionado con el fútbol y ya reincorporarse con el grupo. Pensamos que entre finales de este mes y principios de noviembre ya podrá empezar a hacer cosas con el grupo. A partir de ahí, a coger ritmo. Somos optimistas, todo estamos yendo bien y esperemos que esté en los plazos o incluso antes".

Cabe recordar que el joven delantero ha dado un paso al frente muy importante esta semana haciendo trabajo sobre el césped.