29·10·2023 20:47

Valoración del partido

"Cada punto tiene su valor, sumar en este campo es muy difícil. En la primera parte nos hemos ido con 1-0, para mí inmerecido porque hemos merecido hacer gol. En la segunda parte hemos crecido y hemos podido remontar. En la parte final, los últimos dos minutos, no hemos sabido defender ese centro lateral. Lo habíamos trabajado durante la semana, sabíamos que metían buenos centros. Me da cierta rabia y lástima, porque el trabajo era bueno. Teníamos los tres de manera merecida y me da mucha rabia"

¿Qué tiene Hugo Duro (lesión)?

"Se ve que tiene algo en el hombro, pero habrá que ver"

¿Qué lástima o qué bien?

"Son las dos cosas. Para sumar aquí tienes que hacer muchas cosas bien, las hemos hecho durante muchos momentos. Hemos sido presionantes, hemos estado juntos, hemos estado pendientes con jugadores de mucha calidad, hemos defendido bien sus contras. La sensación es que cuando le hemos dado la vuelta teníamos muchas opciones de ganar, hemos defendido bien y en esa última acción nos han empatado. Yo espero que los aficionados estén contentos con nuestra intensidad. Jugar en este campo, con esta intensidad. Sumar es positivo porque seguimos sumando. Solo esa jugada nos ha privado de sumar los tres puntos"