Hugo Duro quiere ayudar al equipo antes del parón de Liga. La intención del delantero del Valencia es acortar los plazos de recuperación de su lesión en la clavícula y participar en uno o en los dos partidos que restan antes de la próxima ventana internacional: contra el Granada el domingo en Mestalla y frente al Real Madrid el sábado 11 en el Santiago Bernabéu. La predisposición del futbolista es total. Sin embargo, no lo tiene fácil. Su evolución en las próximas horas será clave para conocer sus posibilidades reales para competir al máximo nivel. Hugo busca el milagro.

Hugo ha dado un primer paso esta mañana en la ciudad deportiva de Paterna. El delantero ha completado el entrenamiento con el grupo en la habitual sesión de regeneración post-partido con menos intensidad de la habitual. Su presencia en el verde no quiere decir que ya esté recuperado de su lesión. El jugador ha querido probarse para comprobar en primera persona el grado de dolor que soportaría. Las sensaciones no han sido malas, pero la realidad es que el madrileño ha acabado el entrenamiento con ligeras molestias como era de esperar.

¿Llega a los partidos? Su presencia contra el Granada no está descartada, aunque desde el cuerpo médico y técnico se entiende que es muy difícil. Dependerá mucho de las sensaciones del último entrenamiento. El jugador no tomará una decisión al final de la sesión en función de cómo se haya sentido. La voluntad de Hugo es la de ayudar cuanto antes, aunque por encima de todo está su estado físico. El Pipo ya ha demostrado esta temporada que no es partidario de forzar y es una evidencia que Hugo aún no está al cien por cien. Hay que esperar.

"Tiene un esguince y todo depende de la percepción que tenga del dolor. Si lo aguanta mejor o peor. Vamos a ver su evolución. No estará este domingo. Si fuera así bienvenido sea", decía Baraja en la sala de prensa de Las Gaunas.

Lo que está claro es que Hugo tiene el partido del Bernabéu entre ceja y ceja. El delantero sabe que tiene una semana por delante para llegar sin dolor y con las máximas garantías a la cita contra el Real Madrid. El objetivo del jugador es ayudar al equipo en Madrid ya sin molestias en el hombro. Hugo ya sabe lo que es marcarle a los blancos con la camiseta del Valencia. Lo hizo el 19 de septiembre de 2021 en el 1-2 de Mestalla con José Bordalás en el banquillo.

Hugo esquivó la fractura en la clavícula contra el Athletic como consecuencia de un fuerto golpe en el hombro, pero no se salvó de la lesión. El jugador sufre un traumatismo en la articulación acromioclavicular izquierda. La previsión inicial era que se perdería las jornadas 12 y 13 y no volvería a la competición hasta el Valencia-Celta de después del parón. Duro quiere volver mucho antes.

El Pipo necesita a Hugo Duro porque atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al Valencia (cinco goles y dos asistencias) y porque Roman Yaremchuk no está aprovechando sus oportunidades. El ucraniano volvió a desperdiciar una titularidad y regresó de Las Gaunas con su cuenta realizadora todavía a cero tras 146 minutos en Liga y 78 en Copa. Sus goles no pueden esperar más.