Tres protagonistas que ya no están en nómina

El Valencia CF no pudo jugar la temporada pasada contra el Granada ya que el conjunto nazarí estaba en segunda división. Los andaluces descendieron hace dos temporadas después de un penalti fallado en el último suspiro de Jorge Molina que de manera injusta tenía que vivir ese momento amargo en su carrera. Sin embargo, el cuadro de Paco López ascendió la temporada pasada, aunque no ha empezado nada bien este curso. En cualquier caso, el bloque quiere despertar ante un equipo que no se le dio bien en LaLiga en esa 2021/22. Lo más llamativo de los cara a cara de aquella temporada es que los goleadores del por aquel entonces conjunto de José Bordalás no están en el Valencia CF actualmente.

El equipo saltó al césped con Jaume, Foulquier, Hugo Guillamón, Cömert, Lato, Racic, Musah, Soler, Maxi Gómez, Marcos André y Guedes. Por su parte, el Granada saltó con Maximiano, Neva, Torrente, Germán, Víctor Díaz, Petrovic, Milla, Montoro, Uzuni, Luis Suárez y Antonio Puertas. Sorprende ver cómo del equipo actualmente comandado por el Pipo Baraja ya no tiene en plantilla a Cömert, Lato, Racic, Musah, Soler, Maxi Gómez, Marcos André y Guedes. Y los otros implicados, Jaume, Foulquier y Hugo Guillamón no son titulares habituales, por lo que prácticamente todo el once habría cambiado. Con ese escenario, es evidente que los tres últimos goleadores del Valencia en un partido contra el Granada iban a ser jugadores que no están en la primera plantilla actualmente y es que los futbolistas implicados son Guedes, que anotó en el minuto 48, Maxi Gómez, en el 51 y Carlos Soler de penalti en el 61. El partido, que se disputó, en Mestalla tuvo una primera parte sin demasiadas ocasiones y todo cambió en el segundo periodo ante una afición entregada con los suyos. El primer tanto llegó tras una gran falta lanzada por Carlos Soler que vio cómo Guedes aparecía desde segunda línea para cabecear directamente al fondo de la red. El ‘10’ fue sin duda el gran protagonista ya que también apareció para asistir a Maxi Gómez unos minutos más tarde. Soler cogió una falta lateral muy próxima a la zona del córner derecho y la puso en el corazón edl área para ver a Maxi Gómez rematar al fondo de la meta de Maximiano. Un fallo de Jaume Doménech en los siguientes minutos provocaría que el partido tuviera algo más de emoción pero un penalti cometido sobre Maxi Gómez permitió a Carlos Soler colocarse a solo once metros de la portería defendida por el meta del Granada. Maximiano se tiró a su izquierda pero el canterano del Valencia CF eligió el otro lado para convertir el definitivo 3-1 en el marcador de Mestalla.