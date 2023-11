José Luis Gayà no pudo terminar el partido del pasado sábado ante el Celta por unas molestias en su rodilla afectada en el Bernabéu, y a las que se le han sumado el abductor, como confirmó Baraja en la rueda de prensa posterior al choque. El lateral tuvo que ser sustituido al descanso por Yarek y en la mañana de lunes, en el día de descanso de la plantilla, ha sido sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de su dolencia, y los resultados confirman las buenas noticias.

El capitán del Valencia no presenta una lesión grave, por lo que no está descartado para el partido ante el Girona del próximo sábado y comenzará el trabajo esta semana al margen del grupo para ir recuperando sensaciones. El jugador no pudo terminar el partido en el Bernabéu ante el Real Madrid por un golpe que sufrió en la rodilla y llegó justo para la convocatoria de la Selección. Durante el parón se perdió el primer partido ante Chipre, después de no entrenar por precaución durante los primeros días de concentración, para llegar ya descansado al segundo duelo frente a la Georgia de Mamardashvili, en el que jugó los 90 minutos. Forzó para vestirse de blanquinegro en Mestalla y su cuerpo le dio un aviso.

La importancia del de Pedreguer es máxima para Baraja, que en caso de que su capitán no llegase a tiempo a Montilivi tiene opciones para cubrir ese carril. Ante el conjunto olívico el elegido fue Yarek, que aunque su posición natural es la de central ya va sumando minutos en esa demarcación. También está la opción de Jesús Vázquez, que una vez recuperado de sus problemas físicos está de nuevo disponible para el Pipo. Özkacar se erige como otra posibilidad, siendo ya habitual para el turco partir desde el carril zurdo en su selección, así como Foulquier, que ya ha participado en esa posición como parche en más de una ocasión a pierna cambiada.