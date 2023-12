La racha ganadora de Jaume en Copa

Jaume Domènech volverá a ser el portero de la Copa del Rey. El ‘gat’ regresará a la titularidad en la eliminatoria a partido único contra el Arosa. El de Almenara estará bajo palos un mes después de su primera aparición en la temporada contra la UD Logroñés. El ‘1’ dejó la portería a cero en Las Gaunas y su objetivo es repetir en tierras gallegas en una competición que le ha dado muchas alegrías en los últimos años.

Y no solo por la Copa del Rey que levantó en 2019 después de una espectacular actuación en la final contra el Barcelona de Leo Messi en el Benito Villamarín. Jaume encadena seis eliminatorias consecutivas ganadas. No conoce la derrota en Copa desde el pasado 4 de febrero de 2020 cuando el equipo cayó eliminado de la competición en cuartos de final contra el Granada (2-1) con un doblete de Roberto Soldado. Desde entonces superó las eliminatorias a partido único contra el Utrillas, Arenteiro, Cartagena, Atlético Baleares y el Cádiz en la 21/22 con José Bordalás y recientemente la del UD Logroñés de la mano de Rubén Baraja.

Jaume no participó en la eliminación de la 20/21 contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán porque el entonces entrenador Javi Gracia le dio la titularidad a Cristian Rivero durante todo el campeonato (Terrassa, Yeclano, Alcorcón y Sevilla). El gat tampoco participó en la fatídica final de 2022 contra el Betis en La Cartuja. Bordalás arrancó el torneo confiando en él, pero se decantó por Mamardashvili en las semifinales (Athletic) y la final. La temporada pasada no dispuso de minutos por su lesión de rodilla y no participó en la derrota ante el Athletic con Gattuso al mando.

"Tendrá que sudar"

El técnico del Arosa José Luis Míguez ‘Luisito’ aseguró que el Valencia tendrá que «sudar mucho» para sacar su billete para la siguiente ronda en A Lomba. «Es un partido histórico para el club y la ciudad. Está claro que ellos son los favoritos, pero a mis jugadores ya les he dicho que a ilusión y ambición no nos pueden ganar. Estoy convencido de que el Valencia tendrá que sudar mucho para pasar», declaró. Luisito asume que «de cada 10 partidos el Valencia te gana 9», pero él se agarra a ese «mínimo» porcentaje para «soñar» con la primera sorpresa.