El FC Barcelona visita Mestalla en su peor momento de la temporada. Cuarto y a una distancia considerable del liderato, tras caer en casa ante el Girona, y con Xavi Hernández cuestionado tanto por los resultados como por el juego. El caldo de cultivo perfecto para que en la rueda de prensa previa al duelo ante el Valencia, el técnico blaugrana tuviese que esquivar una tras otra las preguntas sobre su futuro, los objetivos y el compromiso de los jugadores.

Respecto al partido en Mestalla, "para nosotros es una final". La trascendencia de los puntos para el Barça empieza a ser clave. En caso de no ganar el Girona podría marcharse a nueve o diez puntos de distancia, y el Real Madrid abrir más la brecha, mientras el Atlético de Madrid está pendiente de su partido ante el Sevilla aplazado mientras vuela en el Metropolitano.

"¿Por qué Valencia es una final? Porque está claro que se pondría muy complicado pero por qué pensar en negativo. Tenemos necesidad de puntos", confesó Xavi. Con todo ello, el técnico de Terrassa no cree que es el momento más tenso desde que está al frente del banquillo del Camp Nou. "Creo que hay una irrealidad de lo que se está explicando. Es un momento de confiar: se pueden ganar cuatro títulos. Hay que creer más que nunca. Falta creer en el proyecto de manera externa". La confianza de Xavi sigue siendo máxima, despejando una tras otra las preguntas de los periodistas. "No. Nunca me he sentido solo, en primer lugar porque tengo mi cuerpo técnico, el presidente y mis amigos. No me siento solo: no me ha fallado ni Laporta, ni Deco, ni Yuste ni antes Jordi o Mateu. Desde dentro somos positivos", apuntó el míster blaugrana.

Otra de las cuestiones más criticadas del 'Barça de Xavi' es su estilo de juego. Un fiel defensor del fútbol de posesión y el juego ofensivo, que está teniendo que sacar muchos resultados 'pidiendo la hora' y haciendo gala de un sufrimiento propio de los equipos a los que no se quiere parecer. A pesar de ello, no tiene "ninguna duda" del compromiso de sus jugadores respecto al estilo. "Tenemos un vestuario que es una maravilla: todo el mundo está decepcionando cuando no salen las cosas. Pero están a muerte con el cuerpo técnico y el club", apuntó.

Cuestionado por si se plantea dejar el puesto, fue tajante, para después mandar un mensaje de tranquilidad. "No, hombre, no. Estoy muy ilusionado, es momento de ser coherente, estar calmados, coger confianza. Creo más que nunca en el proyecto, tenemos una unión fantástica, ayer hablé con Deco. Se están haciendo cosas muy bien y creo que estamos a medio camino de hacer un gran Barça. Lo que me extraña es que a la primera curva la gente se baje del barco. Quizás es la segunda curva y más que nunca hay que creer. Aquí siempre saltan las alarmas pero está todo en juego. No aprendemos: la temporada pasada íbamos por. ¿Por qué no puede acabar siendo una temporada excelente?", apuntilló.