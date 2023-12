Y finalmente, tras meses de trabajo en silencio, de sufrimiento y de muy mala suerte -llegó tarde, le costó coger ritmo físico y cuando lo tuvo se lesionó-, llegó el 'momento Canós'. El extremo de Nules anotó su primer gol con la camiseta del equipo de su vida y además sirvió para sumar los tres puntos.

"Es el resultado a mucho trabajo. El equipo ha trabajado bien y nos merecíamos la victoria . Me he acordado de mucha gente, de mi mamá que esta en el cielo, de mi abuelo. Es mi primer gol con mi Valencia y significa mucho", manifestó a pie de campo visiblemente emocionado.

El jugador aseguró sentir alivio por todo lo que significa para él el gol. "He tenido ganas de dar mucho, vine tarde, caí lesionado, aún los aficionados y el Valencia no han visto lo que puedo dar, y me da rabia, porque creo que pudo dar mucho más. Hemos hecho un trabajo de diez para llevarnos los tres puntos. Significa mucho porque cada partido es un mundo, cada partido son 3 puntos muy valiosos, no tenemos techo y vamos a seguir luchando y mirando al Villarreal", aseguró.