Mensaje del Pipo: Prohibido pensar en la Copa

Solo existe el partido del Cádiz. Prohibido pensar en la Copa del Rey. Rubén Baraja no quiere distracciones con la eliminatoria a partido único de octavos de final que se disputará el miércoles en Mestalla. Es la consigna que el Pipo lleva inculcando a sus jugadores durante toda la semana en la ciudad deportiva. El entrenador quiere a sus jugadores con sus cinco sentidos en el partido contra los de Sergio González. Así se lo ha hecho llegar a la plantilla. Para Baraja solo hay un partido: el siguiente y el más importante. Mañana contra el Cádiz.

Con el mejor once posible

Baraja quiere a su equipo centrado única y exclusivamente en la liga por mucha ilusión que haya despertado el partido copero del miércoles en Mestalla y por muy tranquilo que se encuentre el equipo en la tabla de clasificación después de su última racha de 7 sobre los últimos 9 puntos contra Villarreal, Rayo Vallecano y Barcelona.

El único partido que existe para el Pipo es el de Cádiz. La idea del Baraja, de hecho, es salir de inicio en Cádiz con el mejor once posible. Sin guardarse nada. Las rotaciones no caben por muy importante que sea la eliminatoria contra el Celta de Rafa Benítez con el paso a cuartos de final en juego. Toda una declaración de intenciones del entrenador.

Autocrítica tras Cartagena

La semana del equipo también ha servido para que Baraja y sus jugadores hagan autocrítica de lo que sucedió en el último partido de Copa Cartagena. Al técnico no le gustó nada la actitud con la que sus futbolistas afrontaron el partido en Cartagonova como reconoció públicamente en sala de prensa. «No me ha gustado el inicio porque no nos podemos permitir ese tipo de lujos. No hemos entrado bien y es una buena lección de aprender. Si no entras concentrado, se te pone el partido cuesta arriba». El Pipo espera que el sufrimiento de Cartagena sirva como lección a sus futbolistas de cara a la segunda vuelta del campeonato. El equipo tiene claro que está obligado a salir al Mirandilla con un nivel de intensidad y concentración muy diferente al que demostró en la Copa.

El espejo de Vallecas

El camino a seguir en Cádiz es el nivel de compromiso, la eficacia defensiva y el orden táctico de Vallecas. Baraja confía en que su equipo compita como lo hizo contra el Rayo Vallecano en la última victoria del Valencia como visitante en LaLiga. El equipo blanquinegro salió muy reforzado del último partido de 2023 porque consiguió dejar la portería a cero lejos de Mestalla por primera vez en la temporada. De hecho, Giorgi Mamardashvili siempre había encajado goles en todos los partidos a domicilio. El objetivo del Pipo es dar continuidad a esa solvencia defensiva para hacerse fuerte en el Nuevo Mirandilla.

A tiro de Europa

El Valencia viaja a Cádiz en disposición de asaltar la séptima plaza con derecho a jugar competición europea la próxima temporada. El equipo del Pipo es noveno a solo 2 puntos del séptimo: un Betis que recibe al Granada en su estadio. El Getafe (octavo) no juega porque su partido se ha aplazado al jueves 1 de febrero por la disputa de la Supercopa de España. A pesar de eso, el discurso de Baraja no cambia: «Nuestro objetivo es competir cada partido».