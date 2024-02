Miguel Ángel Corona ha dado explicaciones sobre el mercado de fichajes de invierno antes del inicio del partido del Valencia CF ante el Almería en Mestalla. El Director Deportivo del conjunto valencianista ha hablado sobre el no fichaje de Rafa Mir. El mandatario ha explicado que él personalmente le comunicó al delantero la situación: "Yo he hablado con él y se lo he explicado. Creo que también ha contactado de alguna manera con Javier Solís. Es una lástima porque al pobre chico le hicieron hacer una llamada al Valencia para decirnos que venía cedido gratis, sin opción de compra. Esto es algo más serio. No se trata de que el chico haga esa llamada, como te digo hay que tener un contrato establecido de opción de compra. Eso sí que lo teníamos claro, no queríamos una cesión pura". "Es una cuestión de respeto. Después de llegar a un acuerdo verbal ponen en el borrador del contrato cantidades diferentes. El presidente del Sevilla nos dijo que no se trataba de un error tipográfico, sino un cambio en las condiciones", añade.

"Lo más importante no son las versiones, son los hechos. Está demostrado y reconocido por el Sevilla que hemos alcanzado dos acuerdos con ellos. No hay mucho más que añadir. Hemos alcanzado dos acuerdos, el primero en verano en el que le dicen que no van a cumplir su palabra, y el segundo ahora cuando mandan un contrato sin las condiciones que habíamos hablado", confesó Corona. "La gestión de Lim y sus ejecutivos en València se caracteriza por la mentira y el desprestigio de la institución" Corona también ha explicado que tras la salida de Gabriel Paulista no contempló el refuerzo en la zaga: "Se habló con Rubén y nunca se estipuló fichar a otro central, si hacíamos un esfuerzo era para Rafa". En cuanto a las declaraciones del técnico valencianista sobre el mercado, cuando aseguró que había primado lo económico, el Director Deportivo señaló que "nadie ha escondido que estamos en un momento delicadísimo y que tenemos que tomar decisiones que nos permitan ser viables económicamente. Tenemos nóminas que pagar. La grandísima noticia es que dentro de las previsiones y augurios en agosto, la plantilla lleva 32 puntos y hoy juega un partido precioso. La plantilla se ha mostrado en desacuerdo con esas previsiones. Ojalá sigamos así hasta final de temporada".