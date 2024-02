Baraja se 'moja' con Rafa Mir: "Me duele por lo personal"

El fichaje frustrado de Rafa Mir desató una guerra dialéctica entre el Valencia y el Sevilla. El resultado ha sido una difícil situación para el delantero fuera de las listas y centro de las críticas de su afición. Incluso se llevó un toque de atención de Quique Sánchez Flores. Rubén Baraja ha valorado el nuevo escenario de Rafa Mir en el Sevilla a pregunta de SUPER.

El técnico del Valencia, el gran valedor en el club para la llegada de Rafa Mir, reconoce que está dolido por lo personal porque es "una gran persona, buen tipo y profesional" y "no creo que tengan que tener dudas sobre sus capacidades".

"Realmente me duele por lo personal. Rafa es una gran persona, buen tipo y profesional. En lo futbolístico estas cosas pasan y debe sobreponerse y cuando ha jugado lo ha dado todo y no creo que tengan que tener dudas sobre sus capacidades o características. Está comprometido y lo que me queda es lo personal, que seguramente lo esté pasando mal".

Baraja es la persona que más ha apoyado a Rafa Mir después de sus fichajes frustrados en el mercado de verano y de invierno. El murciano se quedó fuera de la lista de convocados contra el Atlético de Madrid y, como adelantó este periódico, tampoco estará el sábado en Mestalla. Está castigado. El jugador no entra en los planes de Quique. Además, el club está molesto con él porque no aceptó una oferta del Trabzonspor turco una semana después (7 de febrero) del cierre del mercado del fútbol español.