Tremenda bronca entre dos periodistas por la portada de SUPER

Dani Senabre y Fernando Burgos han tenido su momento de gloria en las redes sociales tras un encontronazo en plena tertulia en directo de 'El Golazo'. En el espacio presentado por Manolo Lama se produjo un momento de alta tensión cuando llegó el momento de hablar de las portadas de Superdeporte en las que se hace mención a Vinicius Jr. Hay que recordar que el polémico delantero del Real Madrid catalogó a toda la afición del Valencia CF de racista cuando fue expulsado tras agredir a Hugo Duro. Antes y después, también faltó al respeto a otros futbolistas, al árbitro y a la grada de Mestalla, que le despidió con un sonoro y generalizado "tonto, tonto". El jugador aseguró que lo que sonaba era "mono, mono", aunque quedó demostrado que no fue así. Durante el juicio sobre los hechos, en los que se puso principalmente el foco en los dos aficionados que sí fueron identificados por insultos racistas, el brasileño mantuvo su mentira ante la jueza.

En una reciente portada del diario deportivo líder de la Comunitat Valenciana se hizo mención a la canción que la grada de animación tiene preparada para Vinicius y en la que le vuelven a catalogar como "tonto". Esto fue precisamente lo que originó la discusión entre Burgos y Senabre. El primero, de Onda Cero, no dudó en criticarla por llamar "tonto" a un jugador, mientras que el segundo, de cadena Cope, defendió el mensaje de la portada de SUPER y le recordó que él mismo no duda en insultar cuando así lo considera.

"No me toques los cojones"

"Burgos, no me toques los cojones porque tengo para ti también. Es ridículo que un personaje como tú vaya a tertulias a decir que no se puede calentar un partido. Tú, que estás cada semana calentando. Vas cada semana insultando y faltando al respeto. Ahora no me vengas a llorar", dijo un aparentemente enfadado Senabre. "¿Pero qué dices tú? Que eres tonto. Te lo digo a la cara, tonto, eres un imbécil", respondió Burgos después, quedando en evidencia su hipocresía. Manolo Lama decidió entonces quitarse de encima la discusión, silenciándoles y dando voz a Nacho Palencia. Al final, independientemente de lo que ocurra en los días previos a la cita entre Valencia CF y Real Madrid en Mestalla, lo cierto es que Vinicius, también conocido como 'Pinochius', será protagonista.

Dani Carvajal habló sobre Pinochius y Superdeporte / Redacción SD

