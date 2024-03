Miguel Zorío le recuerda al Ayuntamiento que la última decisión sobre la caducidad de las licencias depende del Juzgado

“Los nervios se han adueñado de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y de la Plaza de la Afición del Valencia CF. Desde que María José Catalá se vio obligada a firmar una moción que compromete su palabra de no aprobar el pelotazo urbanístico de Peter Lim si éste no acaba el estadio, las maquinarias de las dos casas se han puesto en marcha para salvar al soldado Ryan: unos quieren salvar la mangarrufa de su jefe singapurense y otros quieren conseguir dos partiditos descafeinados del mundial de fútbol. Y en medio se queda el Valencia CF y su afición, a los que van a desaguazar por piezas, como si de un coche viejo se tratara” ha declarado Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF.

El portavoz de Marea Valencianista denuncia los gravísimos hechos que están ocurriendo los últimos días: “ayer fuimos testigos de las consecuencias que tuvo la oscura reunión que tuvo lugar en septiembre en el despacho del abogado de Peter Lim: un informe redactado el 12 de diciembre (según anunció públicamente el concejal de licencias del Ayuntamiento), aparece firmado dos meses después por un secretario traído exproceso de Torrent por la Alcaldesa y que se incorporó el 21 de diciembre, 9 días después de que Giner anunciara que ese dictamen se lo había entregado a Vox y a mí. Posteriormente, el dictamen pasó de estar redactado y firmado, a estar en trámite. Y ahora, a una semana de la sentencia que puede suponer a salida de Peter Lim del Valencia CF, aparece el dictamen salvavidas de jefe de Solís. Ese informe contradice absolutamente al redactado por los compañeros del nuevo secretario y que lo presentaron hace unos días al TSJ por el tema de la caducidad de la ATE. Y ese informe, ha servido de forma ¿casual? Para que Javier Solís y su equipo jurídico puedan presentarlo como un bastión de su defensa de los beneficios urbanísticos que espera recuperar Peter Lim de forma injusta. Yo, con la edad que tengo, ya no creo en la casualidades”.

En todo caso, Miguel Zorío recuerda que “el informe salvavidas de las licencias no es determinante. La decisión sobre la caducidad de las licencias la tomará el juzgado de lo Contencioso Administrativo donde he presentado mi denuncia, y al que el Ayuntamiento, por fin, ha enviado el expediente completo. Más de 7000 folios desordenados, que no van a facilitar mucho la labor del instructor. Y en el caso de la ATE, son tan rotundos los informes de la abogacía de la Generalitat y del Ayuntamiento, presentados con anterioridad, que no van a servir para que las inquietantes maniobras en la oscuridad que estamos viviendo consigan su objetivo. La manifestación del sábado comienza en la Plaza del Ayuntamiento, por algo será”.