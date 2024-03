Javi Guerra deja claro su futuro en el Valencia

Javi Guerra es uno de los pilares de la nueva generación de valencianistas que están tirando del carro desde la temporada pasada.' La Quinta del Pipo' ofrece cuatro jugadores a la selección española sub-21. Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López y ahora Cristhian Mosquera son vitales tanto para el cuadro de Mestalla como para la rojita. Precisamente sobre esto, el de Gilet habla de las diferencias entre jugar para uno o para otro.

"El esquema y la forma de jugar pueden ser diferentes, pero creo que soy un jugador que se puede adaptar a diferentes estilos y me siento cómodo en ambas maneras de jugar. A lo mejor pues en Valencia jugamos con dos medios, y en la Sub-21 con tres, pero me encuentro cómodo en cualquiera de las posiciones en el mediocampo. Donde me ponga el míster, allí estaré", declaró en una entrevista para el diario 'As'.

Sobre el futuro, el jugador se moja tanto en lo que le afecta personalmente como en la posibilidad de que el equipo dispute de nuevo competición europea. "Tenemos al Betis a dos puntos y a la Real a seis, pero contamos con un partido menos. Si lo ganamos, estaríamos cerca de Europa y si gana el Athletic la Copa entraría el séptimo", dijo.

Futuro valencianista

En lo que afecta a su contrato,se muestra tajante: "No ha pasado ni un año desde que renové y está claro que estoy donde quiero estar".