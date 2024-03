¿Cuántos valencianistas puede haber en la Eurocopa?

Las selecciones cuentan los días para la gran cita europea de este verano en Alemania con la Eurocopa. Estamos afrontando el último parón internacional antes del esperado torneo y los jugadores empiezan a hacerse una idea de quién irá con su selección y quién se quedará en su club. En el Valencia todavía son varias las incógnitas que existen al respecto antes de la llamada final de los seleccionadores.

El primero de los casos evidentes es el de José Luis Gayà. A pesar de que el capitán no ha podido estar en este parón por lesión, es uno de los hombres de confianza de Luis de la Fuente y salvo contratiempo físico, estará en Alemania defendiendo a la Roja. También estará Cenk Özkacar, que salvo a no ser uno de los fijos en los onces de Turquía, aparece siempre en las convocatorias y suele contar con minutos, por lo que no se espera que Montella lo deje fuera en la última lista cuando ha estado en toda la fase de clasificación, en la que los otomanos consiguieron el pase con solvencia.

Pendientes de la repesca

El Valencia estará muy atento a lo que pase el martes en las finales por un billete a la Euro. La Georgia de Mamardashvili se enfrentará a Grecia y la Ucrania de Yaremchuk a Islandia. En caso de ganar conseguirán el ansiado pase a la fase final de la Eurocopa. En el caso del delantero en su último partido demostró que está en el mejor momento en mucho tiempo dándole el pase a la final con su gol y asistencia.

Si miramos al meta georgiano, su pase se puede ver en el club como una oportunidad de aumentar su precio en caso de posible venta este verano. En el Valencia ya se frotan las manos con el rendimiento que está dando Giorgi, que ya es el portero de más valor de LaLiga, y una notable participación en el campeonato europeo le podría hacer subir su cotización.

La última bala en la Roja

Hasta la fecha se cuentan dos fijos y otros dos pendientes de la repesca, pero podrían aparecer otros nombres por sorpresa en caso de que sigan manteniendo su gran nivel y haya algún contratiempo en forma de lesión en la Roja. Son los casos de Hugo Duro, Mosquera o Pepelu, este último en la prelista de Luis de la Fuente, y fijo con el seleccionador en categorías inferiores. Sin embrago, la mala suerte del de Denia es que compite en el puesto con jugadores de la talla de Rodri o Zubimendi, pero que por nivel podría entrar en la lista sin problemas.

En el caso del delantero, compite con Joselu por un hueco. El delantero del Madrid no es titular en su equipo, ni está siendo diferencial con sus cifras, pero por su perfil es una herramienta de gran utilidad para el seleccionador en caso de que se atasque un partido o quiera cambiar el estilo de juego. Con la lesión de Mayoral se abren más opciones para el '9' blanquinegro, que está en la pugna por llevarse el premio Zarra de esta temporada.

Mosquera parece que ha perdido la partida con el canterano blaugrana de 17 años Pau Cubarsí, pero una lesión en la zona de la retaguardia podría abrirle las puertas. Con su llamada por la sub-21 tiene decidido que su futuro es con la Roja, y su nivel y progresión demuestran que más pronto que tarde estará representando a la absoluta, ya veremos si en el Europeo, Juegos Olímpicos...