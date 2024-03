Hugo Duro: "Estoy cabreado con que no hayamos podido ganar"

El RCD Mallorca ha conseguido sacar un punto de su visita a Mestalla. El Valencia CF no ha podido derribar el muro defensivo bermellón y batir a Domink Greif, que firmó una magnífica actuación con grandes paradas. El equipo blanquinegro se queda de nuevo con poco premio de un partido en casa en el que sobre todo, en la segunda mitad, han podido adelantarse en el marcador. Una buena oportunidad desperdiciada para meter presión en la lucha por Europa.

Al menos así lo ha reconocido Hugo Duro tras el empate. El delantero ha sido el protagonista a pie de campo al final del partido y se ha mostrado depcionado por no haber conseguido el triunfo: “Creo que no sumar de tres en tres en casa se me hace corto. Ha sido un partido muy disputado, hemos tenido ocasiones, sobre todo yo, que no he estado muy acertado de cabeza”.

En ese sentido, el máximo goleador del Valencia esta temporada ha cuestionado el escaso tiempo de descuento que Ortiz Arias otorgó en el segundo tiempo: “Cabreado con que no hayamos podido ganar y con esos minutos finales… quería ganar. Creo que con los cambios, alguno que se ha tirado, los saques largos del portero… es normal. Pero dos minutos me ha parecido poco. Igual tengo una sensación que no es”

Por último Hugo Duro ha hablado sobre la reacción del equipo tras el paso por el vestuario: “Hemos corregido cosas de la presión para que ellos golpearán, en la primera parte nos han ganado mucho más. En la segunda hemos estado mejor, pero creo que hay que dar más. Apretando en la segunda en casa, no ganamos”.