El Mestalla tropieza en Terrassa y no se aleja del descenso

El Valencia Mestalla no pudo llevarse nada positivo del campo del Terrassa. Los de Miguel Ángel Angulo venían en una buena dinámica, pero no pudieron con uno de sus rivales directos en un encuentro muy gris en el que no se encontraron cómodos en el terreno de juego en ningún momento y los catalanes supieron aprovechar mejor su oportunidad y el hecho de jugar como local para defender el gol conseguido a los 30 segundos de empezar el encuentro. Los valencianistas están cuatro puntos por encima de la promoción de descenso y siete por encima del descenso directo, una buena renta, pero que no es ni mucho menos definitiva en la lucha por la permanencia. Los doce puntos que le separan del playoff de ascenso a Primera RFEF hacen muy complicado pensar en luchar por subir en el último arreón de la temporada liguera.

El tanto inicial lo condicionó todo. Todavía no había dado prácticamente tiempo a posicionarse tácticamente en el campo cuando Aythami Perera fue el más listo de la clase para aprovechar un balón en el área para batir a Nil Ruiz y poner a los suyos por delante en el marcador.

La réplica Mestallista llegó unos minutos más tarde con un disparo lejano de Borja Calvo que se estrelló en el larguero. Los de Angulo buscaban sin suerte generar acciones de peligro cuando el entrenador hizo dos cambios de golpe en el minuto 30. Diego Aznar, que se marchó mareado, y David Otorbi, que estrenaba demarcación y no acabó de acoplarse para dar entrada a Pedro Alemañ y Joselu Pérez en su lugar y reforzar el centro del campo del equipo.

Sin profundidad

En la segunda parte el equipo también buscó ese tanto que le diera la igualada, pero la falta de fluidez quedaba patente. La posesión era claramente valencianista, pero los egarenses se mantenían firmes y sin conceder espacios por los que colarse. La ausencia de Pablo Gozálbez y de Hugo González, además, se notaba en exceso a la hora de romper el muro defensivo y hallar la forma de ser profundos mientras se consumían los minutos.

La mejor acción de la segunda mitad llegó con el tiempo prácticamente vencido cuando le cayó el balón en la frontal a Marco Camus, que la enganchó de volea y el cuero se fue rozando el poste izquierdo. Sin tiempo para más el colegiado decretó el final de un choque que, según el propio Angulo, no se desarrolló como esperaba.