Valencia CF y Real Madrid negocian por Javi Sánchez

Javi Sánchez tiene muchas posibilidades de ser el central que quiere fichar el Valencia CF para sustituir al lesionado Garay. El defensa argentino estará fuera de los terrenos de juego más de cinco meses y eso permite al club de Mestalla fichar un recambio.

Desde que ese lesionó Garay a principios de este mes César Sánchez -tiene 22 años-, director de fútbol del Valencia CF, ha estado mirando con lupa el mercado para ver qué jugador encaja en las pretensiones deportivas y económicas que exige el club, y ya tiene una lista final de futbolistas. En ella está Javi Sánchez, joven defensa central que está en el Valladolid cedido por el Real Madrid, y que como Juanpe del Girona, ha ido pasando cortes desde el principio hasta llegar a estar en la terna de favoritos.

Se trata de un futbolista al que Celades conoce de temporadas anteriores ya que en esta apenas ha podido jugar por lesión. Pero en favor de Javi Sánchez hay algo más que el visto bueno del entrenador del Valencia CF, y es su situación contractual. El jugador está cedido por el Real Madrid pero el Valladolid ha dado el visto bueno a pueda salir ahora del equipo. Si finalmente el Valencia CF se decanta por él, tendrá que lograr también el visto bueno del Real Madrid, que es el club que tiene que aceptar cederlo al conjunto de Mestalla.

De hecho, según ha podido saber SUPER, los clubes, Real Madrid y Valencia CF, están negociando desde hace días porque la intención del club valencianista es que venga cedido pero con una opción de compra. Al contrario el conjunto del Bernabéu no quiere ponerle ahora opción de compra al Valencia CF ahora, porque no quiere perder control sobre el jugador porque cree que tiene proyección. El club blanco estaría dispuesto a traspasar al jugador al Valencia CF pero con una opción de recompra en su favor. Javier Sánchez no es la única opción que tiene el Valencia CF sobre la mesa pero si el club de Mestalla llega a un acuerdo con el Real Madrid, se puede hacer la operación.

Esta es la lista de centrales que maneja el Valencia CF:

